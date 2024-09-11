Почти четверть россиян пробовали знакомиться онлайн
24% опрошенных россиян имеют опыт поиска второй половины на сайтах знакомств и дейтинг-сервисах, в 2018 году этот показатель составлял 19%, говорится в результатах исследования ВЦИОМ (есть у РБК).
Согласно данным опроса, чаще всего опыт онлайн-знакомств имеют респонденты в возрасте 24–32 лет — 50%. Помимо прочего, молодые люди чаще других окружены парами, нашедшими свою любовь благодаря дейтинг-сервисам. 53% россиян в возрасте 33 лет и старше, напротив, говорят, что в их окружении таких людей нет.
37% респондентов относятся к онлайн-знакомствам скорее положительно, 51% — скорее отрицательно. По данным ВЦИОМа, типичный портрет россиянина, который ищет вторую половину в интернете, выглядит так:
- мужчина (28%) или женщина (21%) в возрасте 24–32 лет (50%);
- с высшим или неоконченным высшим образованием (28%);
- проживающие в Москве, Санкт-Петербурге (33%) или городе-миллионнике (31%);
- предпочитающие телевидению интернет (35%).
В попытках наладить личную жизнь онлайн чаще признаются холостые/незамужние и те, кто живет с партнером, но в официальном браке не состоит (по 40%). В группе тех, кто уже построил свою семью (женатые/замужние), об опыте пользования сайтами знакомств говорят вдвое реже, только 18%.
Среди преимуществ подобных ресурсов респонденты перечислили их «простоту» (37%), большой выбор кандидатов (12%) и расширение географии знакомств (9%). Противники онлайн-знакомств говорили об опасениях быть обманутыми (51%) и отдали предпочтение живому общению (24%).
Вместе с тем Федоров объяснил опасения противников таких знакомств недостоверностью предоставляемой информации и рисками интернет-мошенничества. «Налицо и определенный барьер для онлайн-знакомств, фиксируемый в самой молодой возрастной когорте. Что это — временная заминка, принципиальный поворот «от онлайна в офлайн» или даже принципиальное нежелание «цифрового поколения» знакомиться? Покажет только время», — заключил он.
Опрос ВЦИОМа проводился 31 августа методом телефонного интервью, В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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