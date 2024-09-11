 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Почти четверть россиян пробовали знакомиться онлайн

ВЦИОМ: 24% россиян искали вторую половину в интернете
24% россиян имеют опыт онлайн-знакомств, большинство респондентов этой группы — в возрасте 24–32 лет, говорится в опросе ВЦИОМа. Валерий Федоров объяснил тенденцию роста этого показателя дефицитом времени и удобством приложений
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

24% опрошенных россиян имеют опыт поиска второй половины на сайтах знакомств и дейтинг-сервисах, в 2018 году этот показатель составлял 19%, говорится в результатах исследования ВЦИОМ (есть у РБК).

Согласно данным опроса, чаще всего опыт онлайн-знакомств имеют респонденты в возрасте 24–32 лет — 50%. Помимо прочего, молодые люди чаще других окружены парами, нашедшими свою любовь благодаря дейтинг-сервисам. 53% россиян в возрасте 33 лет и старше, напротив, говорят, что в их окружении таких людей нет.

37% респондентов относятся к онлайн-знакомствам скорее положительно, 51% — скорее отрицательно. По данным ВЦИОМа, типичный портрет россиянина, который ищет вторую половину в интернете, выглядит так:

  • мужчина (28%) или женщина (21%) в возрасте 24–32 лет (50%);
  • с высшим или неоконченным высшим образованием (28%);
  • проживающие в Москве, Санкт-Петербурге (33%) или городе-миллионнике (31%);
  • предпочитающие телевидению интернет (35%).

В попытках наладить личную жизнь онлайн чаще признаются холостые/незамужние и те, кто живет с партнером, но в официальном браке не состоит (по 40%). В группе тех, кто уже построил свою семью (женатые/замужние), об опыте пользования сайтами знакомств говорят вдвое реже, только 18%.

Среди преимуществ подобных ресурсов респонденты перечислили их «простоту» (37%), большой выбор кандидатов (12%) и расширение географии знакомств (9%). Противники онлайн-знакомств говорили об опасениях быть обманутыми (51%) и отдали предпочтение живому общению (24%).

В Telegram появился платный для мужчин сервис знакомств TON Dating
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров связал рост числа желающих встретить вторую половину в интернете с дефицитом времени и более широкими по сравнению с традиционными местами знакомств, возможностями. «Свою роль играют также простота и комфорт, предоставляемый сайтами и приложениями. Чем моложе опрошенный, тем с большей вероятностью он уже опробовал эту опцию. Растет и число пар, сложившихся в результате интернет-знакомств, а значит, этот способ из маргинального и подозрительного постепенно превращается в легитимный и нормальный», — считает он.

Вместе с тем Федоров объяснил опасения противников таких знакомств недостоверностью предоставляемой информации и рисками интернет-мошенничества. «Налицо и определенный барьер для онлайн-знакомств, фиксируемый в самой молодой возрастной когорте. Что это — временная заминка, принципиальный поворот «от онлайна в офлайн» или даже принципиальное нежелание «цифрового поколения» знакомиться? Покажет только время», — заключил он.

Опрос ВЦИОМа проводился 31 августа методом телефонного интервью, В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия соцопрос ВЦИОМ интернет-знакомства брак
Материалы по теме
В Telegram появился платный для мужчин сервис знакомств TON Dating
Технологии и медиа
Сервисы знакомств оценили возможность создать российский Tinder
Технологии и медиа
Как изменилась аудитория сервисов знакомств после ухода Tinder из России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
«Проглотил наживку»: что американские СМИ пишут о дебатах Трампа с ХаррисПолитика, 11:13
Второй аэропорт в Мурманской области закрыли для полетовОбщество, 11:10
Как компании используют нейросети на собеседованиях. Опыт кандидатов и HRPro, 11:06
Российская разведка заявила о планах США вмешаться в выборы в ГрузииПолитика, 11:01
Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимумКрипто, 11:01
На Kazan Digital Week рассказали о задачах по цифровизации предприятийОтрасли, 10:55
Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с «ВТБ Казахстан»Финансы, 10:53
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В НХЛ заявили, что не ожидают участия российских хоккеистов в ОИ-2026Спорт, 10:51
Володин предупредил об ответе на удары дальнобойным оружием по РоссииПолитика, 10:46
Как фундаменты небоскребов и тоннели метро защищают от подземных водОтрасли, 10:46
Вертолет армии Израиля разбился в РафахеПолитика, 10:45
Экс-главу МЧС Крыма отправили в СИЗО по делу о превышении полномочийОбщество, 10:38
Бывший тренер «Челси» возглавил сборную СШАСпорт, 10:36
Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрыли для полетовПолитика, 10:32