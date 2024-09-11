Почти четверть россиян пробовали знакомиться онлайн

24% россиян имеют опыт онлайн-знакомств, большинство респондентов этой группы — в возрасте 24–32 лет, говорится в опросе ВЦИОМа. Валерий Федоров объяснил тенденцию роста этого показателя дефицитом времени и удобством приложений

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

24% опрошенных россиян имеют опыт поиска второй половины на сайтах знакомств и дейтинг-сервисах, в 2018 году этот показатель составлял 19%, говорится в результатах исследования ВЦИОМ (есть у РБК).

Согласно данным опроса, чаще всего опыт онлайн-знакомств имеют респонденты в возрасте 24–32 лет — 50%. Помимо прочего, молодые люди чаще других окружены парами, нашедшими свою любовь благодаря дейтинг-сервисам. 53% россиян в возрасте 33 лет и старше, напротив, говорят, что в их окружении таких людей нет.

37% респондентов относятся к онлайн-знакомствам скорее положительно, 51% — скорее отрицательно. По данным ВЦИОМа, типичный портрет россиянина, который ищет вторую половину в интернете, выглядит так:

мужчина (28%) или женщина (21%) в возрасте 24–32 лет (50%);

с высшим или неоконченным высшим образованием (28%);

проживающие в Москве, Санкт-Петербурге (33%) или городе-миллионнике (31%);

предпочитающие телевидению интернет (35%).

В попытках наладить личную жизнь онлайн чаще признаются холостые/незамужние и те, кто живет с партнером, но в официальном браке не состоит (по 40%). В группе тех, кто уже построил свою семью (женатые/замужние), об опыте пользования сайтами знакомств говорят вдвое реже, только 18%.

Среди преимуществ подобных ресурсов респонденты перечислили их «простоту» (37%), большой выбор кандидатов (12%) и расширение географии знакомств (9%). Противники онлайн-знакомств говорили об опасениях быть обманутыми (51%) и отдали предпочтение живому общению (24%).

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров связал рост числа желающих встретить вторую половину в интернете с дефицитом времени и более широкими по сравнению с традиционными местами знакомств, возможностями. «Свою роль играют также простота и комфорт, предоставляемый сайтами и приложениями. Чем моложе опрошенный, тем с большей вероятностью он уже опробовал эту опцию. Растет и число пар, сложившихся в результате интернет-знакомств, а значит, этот способ из маргинального и подозрительного постепенно превращается в легитимный и нормальный», — считает он.

Вместе с тем Федоров объяснил опасения противников таких знакомств недостоверностью предоставляемой информации и рисками интернет-мошенничества. «Налицо и определенный барьер для онлайн-знакомств, фиксируемый в самой молодой возрастной когорте. Что это — временная заминка, принципиальный поворот «от онлайна в офлайн» или даже принципиальное нежелание «цифрового поколения» знакомиться? Покажет только время», — заключил он.