Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за укус полицейского

Андрей Гацунаев и Кристина Бабушкина (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Замоскворецкий районный суд назначил штраф в размере 200 тыс. руб. Андрею Гацунаеву. Об этом говорится на сайте суда.

Суд признал его виновным по ч.1 ст. 228 (незаконное хранение наркотиков) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). При задержании у Гацунаева обнаружили 0,5 грамма наркотических веществ.

«В качестве смягчающих обстоятельств судом учтены полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение вреда, причиненного потерпевшему, благотворительная деятельность и нахождение на иждивении несовершеннолетних детей и родственников, имеющих хроническое заболевание», — сообщили в суде.

До вступления приговора в силу Гацунаеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Речь идет о муже актрисы Кристины Бабушкиной. Три месяца назад на улице Коровий Вал в центре Москвы их автомобиль остановили сотрудники ДПС. В салоне обнаружили пакетик с наркотическим веществом. По данным телеграм-канала «112», Гацунаев пытался его проглотить и набросился на одного из полицейских, укусив его за палец.

У Бабушкиной богатая фильмография, среди ее последних работ роли в сериалах «Кровавая барыня», «Беспринципные», «Псих», «13 клиническая».