Власти Мончегорска подтвердили превышение концентрации серы в марте

Показатели предельно допустимой концентрации вредных веществ были превышены в воздухе Мончегорска 5 и 7 марта. Причиной стали неблагоприятные для производства метеоусловия — полный штиль и мороз, пояснили РБК в пресс-службе городской администрации.

«Кольская горно-металлургическая компания отреагировала на ситуацию согласно всем плановым мероприятиям, полностью остановив работу металлургического цеха, но в условиях отсутствия ветра и мороза этих действий оказалось недостаточно», — сказали в администрации.

Замеры воздуха производятся стационарным газосигнализатором Кольской ГМК. Он расположен в черте города в районе границы санитарной зоны промплощадки. В случае появления тумана к замерам подключаются специалисты МЧС с переносным прибором.

Городские власти продолжат вести постоянный контроль атмосферного воздуха, особенно в дни неблагоприятных метеоусловий, и выкладывать информацию в открытый доступ для горожан.

Данные о том, что 7 марта в Мончегорске концентрация диоксида серы была превышена в девять раз, подтвердило региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

9 марта Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК) приостановила производство в Мончегорске из-за неблагоприятных метеоусловий до улучшения погоды. «Новая газета» писала, что город с 5 марта был окутан желто-серым туманом, и мэрия советовала жителям не выходить из дома и держать окна закрытыми.