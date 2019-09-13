Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела. Об этом он сообщил в интервью National Public Radio (NPR).

По словам экс-сотрудника АНБ, присяжные должны были бы получить возможность узнать от него о причинах передачи засекреченной информации, а также ознакомиться с соответствующими материалами.

Сноуден отметил, что справедливый судебный процесс по делу о разглашении информации невозможен, если присяжные не могут оценить, насколько правильным было решение передать ее третьим лицам. Он добавил, что возвращение в США лишь для того, чтобы ему вынесли приговор, подало бы неправильный пример людям, которые тоже хотели бы разгласить данные о совершенных властями нарушениях.

Экс-сотрудник АНБ заявил, что российские спецслужбы предлагали ему сотрудничество, однако отметил, что отказался от всех предложений. Сноуден сообщил, что уничтожил доступ ко всей засекреченной информации еще до того, как прибыть в Россию.