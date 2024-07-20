В Петербурге произошел пожар в ТРЦ «Галерея»

Возгорание началось на фуд-корте — загорелась вентиляционная вытяжка в одном из кафе

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В здании ТРЦ «Галерея» в Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«20 июля в 15:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский пр., д. 30», — говорится в публикации. По предварительным данным, в кафе, которое находится в ТРЦ, загорелась вентиляционная вытяжка.

На опубликованной видеозаписи видно, что над зданием поднимается дым, само помещение также задымлено. «Фонтанка» сообщает, что посетители эвакуировались.

По уточненным данным, пожар ликвидирован. Горение происходило на площади 5 кв. м. О пострадавших не сообщалось, возгорание тушили 19 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

В марте в Санкт-Петербурге похожий случай произошел в ТЦ «Невский». Тогда пожар возник в ресторане, который находился в здании торгового центра. В вентиляционном коробе вспыхнуло масло, возгорание тушили в течение получаса.

