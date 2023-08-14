При ЧП на месторождении в ХМАО погибли два человека

Два человека погибли при ЧП на месторождении в ХМАО

Пять человек пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. В больнице города Нягань заявили о 70-процентных ожогах

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошло возгорание, пострадали семь человек, из них двое скончались, сообщает правительство округа в своем телеграм-канале.

Baza, 112 и Mash пишут, что на месторождении произошел взрыв.

На место выехали силы Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона, площадь пожара составляет 100 кв. м, огонь, предположительно, охватил четыре единицы техники, в очаге горения находятся баллоны с азотом, сообщили в правительстве Югры.

«Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога», — сказали ТАСС в окружной больнице города Нягань, куда доставляют раненых.

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