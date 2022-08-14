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Умер автор граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера

Дмитрий Врубель был госпитализирован с COVID-19 в конце июня. Из-за развития болезни его ввели в искусственную кому
Фото: Борис Бабанов / РИА Новости
Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Российский художник Дмитрий Врубель, автор известного граффити с поцелуем генсека СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера, скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявление литературоведа и журналиста Глеба Морева.

Как рассказывала жена художника Виктория Тимофеева, Врубель был госпитализирован в конце июня с COVID-19. Из-за болезни художнику установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения и ввели в искусственную кому.

Умер личный фотограф Брежнева
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Дмитрий Врубель родился в 1960 году в Москве. Свою первую картину «Суд Пилата» он написал в 15 лет. В 1979 году Врубель поступил в МГПИ на художественно-графический факультет. Он обучался в разное время у известных художников: в 1976-м у Михаила Эпштейна, в 1977-м — Андрея Панченко, с 1977 по 1980 год — Владимира Овчинникова.

С 1990 года он жил в Москве и Берлине. В том же году он создал на Берлинской стене композицию «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви», или, как прозвали творение в народе — «Братский поцелуй». В 2009 году с единственного уцелевшего фрагмента Берлинской стены знаменитое граффити было смыто, а затем заново воссоздано Врубелем.

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