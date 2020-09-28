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Умер личный фотограф Брежнева

Владимир Мусаэльян более 25 лет проработал с советскими лидерами. Он является лауреатом международных наград в области фотожурналистики
Владимир Мусаэльян
Владимир Мусаэльян (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В Москве умер фотожурналист Владимир Мусаэльян, который в 1969–1982 годах был личным фотографом советского лидера Леонида Брежнева, сообщает агентство ТАСС.

Мусаэльяну был 81 год. С 1960 года и до последнего времени он работал в агентстве ТАСС. В начале карьеры он специализировался на создании работ, посвященных покорению космоса, подготовке космических экипажей и запуску ракет.

Как рассказывал сам Мусаэльян, работать с Брежневым ему предложили в 1969 году, когда советский лидер совершал рабочую поездку по Сибири и республикам Средней Азии. С тех пор он неоднократно сопровождал Брежнева в поездках по стране и за рубежом,

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В дальнейшем Мусаэльян работал с другими руководителями страны — Юрием Андроповым, Константином Черненко, Михаилом Горбачевым.

За свою карьеру Мусаэльян был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета (уже при Владимире Путине). Помимо этого он четырежды удостаивался престижной международной премии World Press Photo. В 2014 году он получил премию правительства России «за персональный вклад» в развитие СМИ.

Автор
Артем Филипенок
фотограф Леонид Брежнев
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