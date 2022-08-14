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Число пострадавших после взрыва в Ереване возросло до 51 человека

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване пострадал 51 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Армении.

Как рассказали РБК в пресс-службе Минздрава Армении, среди пострадавших есть ребенок. «Среди пострадавших есть ребенок, девочка, но ее жизнь вне опасности. Она пока будет под наблюдением врачей, будем смотреть по ситуации», — говорится в сообщении.

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Ранее пресс-служба МЧС Армении сообщала об одном погибшем и 34 пострадавших.

На месте происшествия уже прибыли сотрудники полиции, рассказал РБК заместитель начальника управления информации и связи с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян. Они осуществляют охрану места происшествия и регулируют дорожное движение. Также они принимают участие в эвакуации пострадавших.

Взрыв и последовавший за ним пожар в Ереване произошли утром 14 августа. Пожару присвоили третью степень сложности. По данным «Новости-Армения», горит склад фейерверков.

В апреле прошлого года в ТЦ «Сурмалу» сгорели павильоны с игрушками и хозяйственными товарами. Тогда в результате пожара сгорели 18 павильонов и четыре склада.

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