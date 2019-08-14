«Роснано» продало долю в производителе вакцин для детей и лекарств от ВИЧ

«Роснано» продало долю в производителе вакцин для детей и лекарств от ВИЧ

Пакет акций компании «Нанолек» — ключевого поставщика вакцин для государства — выкупают ее основные владельцы, среди которых сын бывшего вице-премьера Владимир Христенко

Анатолий Чубайс (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Роснано» вышло из капитала фармацевтического производителя «Нанолек», рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки. «Роснано» продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.

«Роснано» вложило в «Нанолек» с 2011 по 2014 год 1,28 млрд руб. (общее количество инвестиций различных инвесторов «Нанолека» — 6 млрд руб.). Доходность по итогам выхода составила 8,6%, заявили в госкомпании.

По словам источника, близкого к сделке, теперь «Нанолек» на 100% принадлежит кипрскому Nanolek Holding ltd (данные подтверждены СПАРК), конечными бенефициарами которого являются президент «Нанолека» Владимир Христенко, генеральный директор «Нанолека» Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и Андрей Реус через две компании: Epidbiomed group limited и ООО «Глорияинвест» (по данными кипрского реестра, в совладельцах указана Екатерина Вайнштейн, а не Евгений).

Часть компании находится в залоге у Сбербанка, следует из данных кипрского реестра. Как сообщили РБК в «Нанолеке», в 2015 году банк предоставил компании инвестиционный кредит в размере 1,8 млрд руб. на срок до семи лет.

«Нанолек» под руководством «Роснано» достиг стадии жизненного цикла инвестиционного проекта, вышедшего на заданные мощности и доказавшего свою перспективность. Именно поэтому корпорация выходит из состава акционеров», — заявил РБК президент и совладелец «Нанолека» Владимир Христенко.