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Общество ,  
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«Роснано» продало долю в производителе вакцин для детей и лекарств от ВИЧ
Пакет акций компании «Нанолек» — ключевого поставщика вакцин для государства — выкупают ее основные владельцы, среди которых сын бывшего вице-премьера Владимир Христенко
Анатолий Чубайс (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Роснано» вышло из капитала фармацевтического производителя «Нанолек», рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки. «Роснано» продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.

«Роснано» вложило в «Нанолек» с 2011 по 2014 год 1,28 млрд руб. (общее количество инвестиций различных инвесторов «Нанолека» — 6 млрд руб.). Доходность по итогам выхода составила 8,6%, заявили в госкомпании.

По словам источника, близкого к сделке, теперь «Нанолек» на 100% принадлежит кипрскому Nanolek Holding ltd (данные подтверждены СПАРК), конечными бенефициарами которого являются президент «Нанолека» Владимир Христенко, генеральный директор «Нанолека» Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и Андрей Реус через две компании: Epidbiomed group limited и ООО «Глорияинвест» (по данными кипрского реестра, в совладельцах указана Екатерина Вайнштейн, а не Евгений).

Часть компании находится в залоге у Сбербанка, следует из данных кипрского реестра. Как сообщили РБК в «Нанолеке», в 2015 году банк предоставил компании инвестиционный кредит в размере 1,8 млрд руб. на срок до семи лет.

«Нанолек» под руководством «Роснано» достиг стадии жизненного цикла инвестиционного проекта, вышедшего на заданные мощности и доказавшего свою перспективность. Именно поэтому корпорация выходит из состава акционеров», — заявил РБК президент и совладелец «Нанолека» Владимир Христенко.

Владимир Христенко — сын экс-министра промышленности и торговли и вице-премьера Виктора Христенко. Он инвестор «Нанолека» с 2012 года и его президент с 2015 года.

Владимир Христенко (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Что такое «Нанолек»

«Нанолек» — производитель вакцин в Кировской области. Компания делает вакцину международной фармацевтической компании Sanofi «Пентаксим». В 2018 году Минздрав принял решение, что будет закупать эту вакцину вместо коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины АКДС в обязательном порядке для детей, «входящих в группы риска».

Кроме вакцин у «Нанолека» есть препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и пр. Помимо Sanofi компания сотрудничает и с другими международными фармацевтическими гигантами — Merck, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser и др.

«Нанолек» — один из крупнейших партнеров по локализации для иностранных фармпроизводителей, отмечает директор по развитию RNC pharma Николай Беспалов. Сейчас несколько партнеров, ключевым из которых является Merck с препаратами «Конкор» и «Глюкофаж». По итогам 2018 года на Merck приходилось порядка 94% натурального объема продукции, который выпустил «Нанолек». Параллельно «Нанолек» развивает собственный портфель, речь идет в основном о дженериках. «В 2018 году сумма продаж собственного портфеля лекарств компании превысила 1 млрд руб. в оптовых ценах. Сколько приносит контрактный портфель, оценить сложно», — говорит Беспалов.

В «Роснано» называют «Нанолек» «ключевым поставщиком» вакцин для национального календаря профилактических прививок (программа, согласно которой осуществляется бесплатная обязательная вакцинация россиян). В 2018 году объем производства лекарств составил 43 млн упаковок, что в шесть раз больше, чем в 2017 году, указали в «Нанолеке». По итогам 2018 года компания впервые вышла на чистую прибыль — 217,3 млн руб. «Проект вышел на устойчивые финансовые показатели: выручка ООО «Нанолек» по итогам 2018 года составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 217 млн руб.», — сообщила управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Ольга Шпичко

«Роснано» инвестирует в электронику, оптоэлектронику и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургию и металлообработку, энергетику, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химию и нефтехимию. В проекты в отрасли здравоохранения «Роснано» за 11 лет инвестировало 34,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.
Сейчас в портфеле корпорации есть фармактив «Новамедика».

Компания совместно с американской Pfizer строит завод по производству около 30 наименований лекарств в Калужской области.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс неоднократно говорил о планах выхода из капитала «Нанолека» и называл компанию одним из будущих лидеров российской фармацевтики.

Автор: Полина Звездина
При участии: Петр Канаев
Теги: фармацевтика, фармацевтический рынок, «Роснано», Виктор Христенко, вакцины
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