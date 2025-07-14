Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области

Среди погибших ребенок, еще трое человек пострадали. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии на пляже в селе Бунырево Тульской области, сообщает местный телеканал «Первый Тульский» со ссылкой на источники, а также публикует фото с места происшествия.

Инцидент произошел в районе 13:00 (совпадает с московским). Пострадали три человека, двоих отвезли в Алексинскую районную больницу с электротравмой, говорит источник РЕН.

Гибель трех человек в результате удара молнии позже подтвердили ТАСС в МЧС.

По факту гибели людей начата проверка, сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области. «В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются», – указывают в ведомстве.

Управление МЧС по Тульской области около 13:30 выпустило предупреждение, что в регионе в ближайшие часы ожидаются гроза, в отдельных районах ливень, град, шквалистое усиление ветра 12-17 метров в секунду. В ведомстве призвали быть осторожными и внимательными в условиях сложных погодных условий.