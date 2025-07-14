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Экс-совладельца Внешпромбанка заочно приговорили к 14 годам за растрату

Экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова заочно приговорили к 14 годам колонии
В декабре Хамовнический суд Москвы заочно приговорил Беджамова к 14 годам колонии по делу о растрате 156 млрд руб., но в апреле Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Беджамов находится в Великобритании
Георгий Беджамов
Георгий Беджамов (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

Хамовнический районный суд Москвы приговорил экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова к 14 годам колонии общего режима. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

«Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента задержания Беджамова Г.И. на территории РФ», — говорится в сообщении.

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В апреле Мосгорсуд отменил заочный приговор экс-совладельцу Внешпромбанка и отправил его дело на новое рассмотрение. В декабре 2024 года Хамовнический суд Москвы заочно приговорил Беджамова к 14 годам колонии по делу о растрате 156 млрд руб. Речь идет о четырех эпизодах растраты. Беджамов находится в Великобритании.

В январе 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, после того как там была обнаружена дыра на 200 млрд руб. После отзыва лицензии Беджамов бежал из России и был объявлен в розыск.

В 2017 году к девяти годам колонии приговорили сестру Беджамова и экс-главу банка Ларису Маркус по делу о растрате. Впоследствии ей увеличили срок до 13 лет заключения. По версии обвинения, с 2009 по 2015 год преступная группа под руководством Беджамова и Маркус выводила деньги из банка — в частности, путем фиктивных кредитов для физических лиц, снятия средств со счетов клиентов под видом расходных операций, а также через фирмы-однодневки, которым выдавались «технические» кредиты.

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Георгий Беджамов Внешпромбанк приговор растрата
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