Экс-совладельца Внешпромбанка заочно приговорили к 14 годам за растрату
Хамовнический районный суд Москвы приговорил экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова к 14 годам колонии общего режима. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).
«Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента задержания Беджамова Г.И. на территории РФ», — говорится в сообщении.
В апреле Мосгорсуд отменил заочный приговор экс-совладельцу Внешпромбанка и отправил его дело на новое рассмотрение. В декабре 2024 года Хамовнический суд Москвы заочно приговорил Беджамова к 14 годам колонии по делу о растрате 156 млрд руб. Речь идет о четырех эпизодах растраты. Беджамов находится в Великобритании.
В январе 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, после того как там была обнаружена дыра на 200 млрд руб. После отзыва лицензии Беджамов бежал из России и был объявлен в розыск.
В 2017 году к девяти годам колонии приговорили сестру Беджамова и экс-главу банка Ларису Маркус по делу о растрате. Впоследствии ей увеличили срок до 13 лет заключения. По версии обвинения, с 2009 по 2015 год преступная группа под руководством Беджамова и Маркус выводила деньги из банка — в частности, путем фиктивных кредитов для физических лиц, снятия средств со счетов клиентов под видом расходных операций, а также через фирмы-однодневки, которым выдавались «технические» кредиты.
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