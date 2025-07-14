Бывший глава РКК «Энергия» согласился на прекращение дела против себя

Виталия Лопоту подозревали в заключении невыгодных контрактов «из личного карьеризма» и «руководствуясь корыстной заинтересованностью». Он добивался признания невиновности, но решил «просто махнуть рукой»

Виталий Лопота (слева) (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Мособлсуд закрыл уголовное дело против бывшего руководителя ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталия Лопоты, пишет «Коммерсантъ».

Лопота рассказал изданию, что согласился на прекращение дела в связи с истечением срока давности, поскольку устал добиваться реабилитирующего решения суда. «Я четыре года упорно отказывался от прекращения дела по нереабилитирующим обстоятельствам, но тут решил просто махнуть рукой», — объяснил он. По мнению Лопоты, у суда «были все документы», доказывающие невиновность, а борьба потеряла смысл.

С позицией Лопоты согласился второй подсудимый, вице-президент по финансово-экономической и правовой деятельности Александр Пызин, а также прокурор. Другие фигуранты, замгендиректора Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) Александр Литвинов и первый вице-президент РКК «Энергия» Александр Стрекалов согласились на прекращение своего уголовного дела еще раньше.

Дело касалось проекта «Морской старт» (Sea Launch) — проекта морской платформы для запуска космических аппаратов, созданного в 1995 году. Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового Острова Рождества. Дело завели в 2014 году. Лопоту подозревали в злоупотреблении полномочиями при осуществлении проекта «Морской старт» в 2010–2014 годах, которое привело к убыткам в размере 4,2 млрд руб. По версии следствия, Лопота с сообщниками, «руководствуясь корыстной заинтересованностью, с целью получения выгоды и преимуществ для себя, а также из личного карьеризма» совершал действия, заведомо невыгодные для РКК «Энергия». В частности, Лопоте вменяли заключение договоров финансирования «заведомо убыточного проекта» «Морской старт». Все заключенные соглашения, которые фигурируют в материалах расследования, следствие сочло экономически нецелесообразными. Материалы уголовного дела поступили в Мособлсуд прошлой осенью, они насчитывали примерно 300 томов. Лопота рассказал, что лишь обвинительное заключение заняло 581 страницу, а еще на 16 страницах разместились его комментарии. По его подсчетам, процесс из-за большого количества материалов и свидетелей мог занянуться на несколько лет.

Лопота отрицал свою вину и называл «Морской старт» успешным проектом, который за несколько лет привлек до 40 млрд руб. заказов и принес доход в размере 7 млрд руб. По его версии, злоупотреблений при реализации проекта не было, а все заключаемые соглашения проходили проверку в Счетной палате, правительстве и других контролирующих ведомствах.

РКК «Энергия» — одна из ведущих ракетно-космических предприятий России. Корпорация занимается производством космических кораблей «Союз» и «Прогресс», разрабатывает полный спектр ракетной и космической техники — от ракет-носителей до пилотируемых орбитальных станций.

Лопоте 74 года. Он возглавлял РКК «Энергия» с 2007 по 2014 год. На счету Лопоты свыше 300 научных трудов и монографий, 60 патентов на изобретения.

Что такое «Морской старт»

Проект по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих ракет-носителей «Зенит» — «Морской старт» — создан в 1995 году. Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового Острова Рождества. Учредителями изначально были американская корпорация Boeing (40%), «Энергия» (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас — Aker Solutions, 20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%).

В эксплуатации ракетно-космический комплекс «Морской старт» находится с 1998 года. За период действия проекта с космодрома было произведено 36 запусков, в том числе 32 успешных, один частично успешный и три неудачных. В 2014 году, на фоне конфликта на территории Украины и прекращения поставок ракет днепропетровским «Южмашем», пуски с космодрома были приостановлены.

За время существования «Морского старта» у проекта несколько раз сменялись владельцы.