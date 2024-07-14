В Шереметьево не вступили в силу ограничения на полеты из-за непогоды

В Шереметьево отменили ограничения на полеты

В аэропорту планировали ввести ограничения из-за прогнозируемой сильной грозы, однако метеосводка изменилась, и вводить их не стали. Шереметьево работает штатно

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В аэропорту Шереметьево не вступили в силу анонсированные ограничения в работе из-за погодных условий, говорится в телеграм-канале воздушной гавани.

«Международный аэропорт Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме. Взлет-посадка воздушных судов, обслуживание рейсов и пассажиров на вылет и прилет происходит по расписанию, без ограничений», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба «Аэрофлота» сообщала, что Шереметьево ввел после 17:00 14 июля временные ограничения на взлет и посадку из-за неблагоприятных метеоусловий — сильной грозы.

Аэропорт отметил, что из-за этого были подготовлены ограничения по числу взлетно-посадочных операций в час, «Аэрофлот» незначительно скорректировал расписание и проинформировал пассажиров об изменениях.

Но метеосводка тоже изменилась, и потому планируемые ограничения в силу не вступили.

Согласно прогнозу «Гисметео», в районе Шереметьево этим вечером возможен дождь без грозы. «Яндекс.Погода» не прогнозирует осадков в этом месте текущим вечером