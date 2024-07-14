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Аэропорт Шереметьево объявил об ограничениях из-за погоды

Аэропорт Шереметьево из-за плохой погоды ввел ограничения на взлет и посадку
В зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево сдвинется на более позднее. Авиакомпания бесплатно переоформляет путешествующих транзитом на ближайшие рейсы
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Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Международный аэропорт Шереметьево ввел после 17:00 14 июля временные ограничения на взлет и посадку самолетов из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Такая погода ожидается в Московском регионе в ближайшие сутки.

Обновление: после публикации материала в аэропорту Шереметьево сообщили, что «ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки», а взлет и посадка проходят по расписанию и без ограничений.

По информации компании, для минимизации корректировки расписания и чтобы избежать скопления воздушных судов время прибытия отдельных рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево в зоне ожидания Московского авиационного узла сдвинется на более позднее.

Пассажиров данных рейсов проинформировали об изменениях по телефону и e-mail. «Аэрофлот» рекомендует прибывать в аэропорт с учетом скорректированного времени вылета. Авиакомпания заблаговременно и бесплатно переоформляет тех, кто путешествует транзитом, на ближайшие рейсы.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Пассажирам, которые уже прибыли в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», пообещала компания.

«Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде», — отметили в авиакомпании. В «Аэрофлоте» попросили пассажиров следить за актуальной информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании, а также на информационных табло аэропортов.

6 июля «Аэрофлот» также менял расписание рейсов в Московском регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями. Тогда в аэропорту Шереметьево перенесли более 25 рейсов «Аэрофлота», вылетающих после 16:00 мск. За день до этого в Москве прошли ливни с грозой и градом.

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Георгий Смирнов
аэропорт Шереметьево Аэрофлот Погода
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