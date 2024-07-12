Умерла народная артистка России Любовь Стриженова
Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России Любовь Стриженова умерла в 82 года, написал на своей странице во «ВКонтакте» монах Свято-Троицкого мужского монастыря Аристоклий Набокин.
«Сегодня на 83-м году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — сообщил он.
Актриса родилась 6 августа 1940 года в Москве. Первый фильм с ее участием «Улица молодости» вышел уже в 1958 году. В 1963 году она окончила Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова). С этого же года она начала служить в Московском художественном театре, после его разделения перешла в МХАТ им. М. Горького.
Дважды была в браке: с актером Владимиром Земляникиным — у них родилась дочь Елена, и с актером Олегом Стриженовым, в этом союзе появился сын Александр — актер и режиссер.
Среди самых известных ее киноработ — сериал «Вечный зов», мелодрама «Стежки — дорожки», драма «Лидер».
Любовь Стриженова также работала на Всесоюзном радио Гостелерадио СССР, где вела передачу «Взрослым о детях».
Актриса более 15 лет назад ушла в монастырь в Чувашии, приняла постриг и имя Иудифь.