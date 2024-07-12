Умерла народная артистка России Любовь Стриженова

Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России Любовь Стриженова умерла в 82 года, написал на своей странице во «ВКонтакте» монах Свято-Троицкого мужского монастыря Аристоклий Набокин.

Георгий Жжёнов и Любовь Стриженова, кадр из фильма «Чужая» 1978 год (Фото: ТАСС) Любовь Стриженова и Валерий Куксин на съемочной площадке фильма «Вечный зов» 1981 год (Фото: Николай Малышев / ТАСС) Любовь Стриженова гримируется на съемках художественного фильма «Радости земные» 1987 год (Фото: Валентин Мастюков / ТАСС) Любовь Стриженова и Анастасия Георгиевская, премьера спектакля «Прощание с Матерой», 1989 год (Фото: Василий Егоров / ТАСС) Аристоклий Набокин и Любовь Стриженова (Фото: Аристоклий Набокин / VK)

«Сегодня на 83-м году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — сообщил он.

Актриса родилась 6 августа 1940 года в Москве. Первый фильм с ее участием «Улица молодости» вышел уже в 1958 году. В 1963 году она окончила Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова). С этого же года она начала служить в Московском художественном театре, после его разделения перешла в МХАТ им. М. Горького.

Дважды была в браке: с актером Владимиром Земляникиным — у них родилась дочь Елена, и с актером Олегом Стриженовым, в этом союзе появился сын Александр — актер и режиссер.

Среди самых известных ее киноработ — сериал «Вечный зов», мелодрама «Стежки — дорожки», драма «Лидер».

Любовь Стриженова также работала на Всесоюзном радио Гостелерадио СССР, где вела передачу «Взрослым о детях».

Актриса более 15 лет назад ушла в монастырь в Чувашии, приняла постриг и имя Иудифь.