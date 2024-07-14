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С базы отдыха у хутора Дюрсо эвакуировали 220 человек из-за пожара

МЧС сообщило об эвакуации 220 человек в районе хутора Дюрсо из-за лесного пожара
Фото: kravchenko_glava_nvrsk / Telegram
Фото: kravchenko_glava_nvrsk / Telegram

Администрация базы отдыха в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей, из-за крупного лесного пожара, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара составила 3 га, огонь перешел на территорию базы отдыха.

«На месте работают более 40 специалистов и 11 единиц техники», — добавили в ведомстве.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет о базе отдыха «Романтик».

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