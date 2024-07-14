С базы отдыха у хутора Дюрсо эвакуировали 220 человек из-за пожара
Администрация базы отдыха в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей, из-за крупного лесного пожара, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, площадь пожара составила 3 га, огонь перешел на территорию базы отдыха.
«На месте работают более 40 специалистов и 11 единиц техники», — добавили в ведомстве.
По данным телеграм-канала Shot, речь идет о базе отдыха «Романтик».
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