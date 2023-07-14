Путин гарантировал выплаты в 5 млн при гибели на стройке защитных рубежей

Семьи участников создания фортификационных сооружений в случае их смерти получат 5 млн руб. Работники, получившие увечья из-за обстрелов, взрывов и разрушений получат 3 млн руб., следует из указа Путина

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Члены семей россиян, которые занимаются работами, связанными с созданием фортификационных рубежей в регионах, получат 5 млн руб. в равных долях в случае их смерти, говорится в указе президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Если такие работники получат увечья в результате обстрелов, взрывов и разрушений, им выплатят 3 млн руб. Отмечается, что эта выплата не будет учитываться при определении права на получение других пособий и льгот.

«Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — сказано в документе.

В случае смерти, в том числе до истечения одного года со дня получения увечья, членам семьи таких работников будет осуществляться единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях.

После начала военной операции на Украине власти граничащих с ней регионов регулярно сообщают об атаках. Кроме того, не раз в приграничных областях задерживали украинские диверсионно-разведывательные группы.

Во второй половине прошлого года Россия начала строить фортификационные сооружения на границах с Украиной. О ходе строительства сообщали власти Белгородской, Брянской и Курской областей. Также заграждения возвели в Крыму и на границах подконтрольных российским силам территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Губернаторы приграничных регионов уже сообщали о нанесении ВСУ ударов при создании заграждений на российской стороне. Так, глава Курской области Роман Старовойт в мае рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на работающий экскаватор в селе Гордеевка в Кореневском райне. Кроме того, что из-за поврежденных электросетей около 400 человек остались без света, при взрыве повреждения получили грузовая машина и экскаватор, «на которых производили работы по укреплению госграницы», писал Старовойт.

До этого 15 мая он сообщал, что на работающий экскаватор украинский дрон сбросил взрывчатку. В тот раз пострадал водитель техники: он был легко ранен в плечо.