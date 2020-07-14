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Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки

В официальной переписке недопустимы любые ошибки, заявил Роман Старовойт. По его словам, «одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного», поэтому чиновникам за неграмотность теперь грозят штрафы
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что будет штрафовать подчиненных за орфографические ошибки. Об этом он сообщил РБК.

«За последний год лично находил орфографические ошибки в шести-семи официальных письмах. Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал», — сказал Старовойт.

Обычный размер премии — это половина оклада и доплаты за чин. Для консультанта эта сумма составляет 3,8 тыс. руб., для председателя комитета — 10 тыс. руб., пояснил губернатор.

«Я считаю недопустимыми любые ошибки в официальной переписке. Одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Поэтому для меня безграмотность сотрудника — повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности», — заявил Старовойт.

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников
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Владимир Путин (в центре)

В то же время всех сотрудников региональной администрации и кандидатов в кадровый резерв тестируют на знание русского языка, также в мэрии есть и человек, отвечающий за грамотность документов. «В администрации Курской области есть корректор, но порой после его проверки в текст приходится срочно вносить какие-то дополнения или правки, поэтому пропускаются ошибки орфографические или [ошибки] в написании должности», — пояснил Старовойт.

Президент Владимир Путин в начале марта поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников и граждан. Документ должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением <...> норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
Теги: Роман Старовойт, штрафы
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