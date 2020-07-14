Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки

В официальной переписке недопустимы любые ошибки, заявил Роман Старовойт. По его словам, «одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного», поэтому чиновникам за неграмотность теперь грозят штрафы

Роман Старовойт (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что будет штрафовать подчиненных за орфографические ошибки. Об этом он сообщил РБК.

«За последний год лично находил орфографические ошибки в шести-семи официальных письмах. Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал», — сказал Старовойт.

Обычный размер премии — это половина оклада и доплаты за чин. Для консультанта эта сумма составляет 3,8 тыс. руб., для председателя комитета — 10 тыс. руб., пояснил губернатор.

«Я считаю недопустимыми любые ошибки в официальной переписке. Одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Поэтому для меня безграмотность сотрудника — повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности», — заявил Старовойт.