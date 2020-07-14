Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что будет штрафовать подчиненных за орфографические ошибки. Об этом он сообщил РБК.
«За последний год лично находил орфографические ошибки в шести-семи официальных письмах. Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал», — сказал Старовойт.
Обычный размер премии — это половина оклада и доплаты за чин. Для консультанта эта сумма составляет 3,8 тыс. руб., для председателя комитета — 10 тыс. руб., пояснил губернатор.
«Я считаю недопустимыми любые ошибки в официальной переписке. Одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Поэтому для меня безграмотность сотрудника — повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности», — заявил Старовойт.