Умерла сыгравшая в «Стартреке» актриса Стефани Нижник

Артистке было 52 года. Причины ее смерти не уточняются. Американская газета Variety пишет, что Нижник умерла внезапно. Зрителям она была известна по сериалу «Любовь вдовца» и фильмам «Стартрек»

Стефани Нижник (Фото: Denise Truscello / Wireimage / People)

В районе Энсино в штате Калифорния умерла американская актриса Стефани Нижник (Stephanie Niznik). Об этом без указания источников информации сообщает газета Variety. Также об этом пишет портал Deadline.

Актриса, по их данным, скончалась еще 23 июня. Variety называет ее уход внезапным. Остальных деталей о произошедшем издания не приводят, причину смерти Нижник они также не называют. Оперативно связаться с менеджером актрисы не удалось ни каналу Fox News, ни изданию People.

Артистке было 52 года. У нее остались мать, отчим, брат и многочисленные родственники. Детей у Нижник не было.

На телеэкранах актриса регулярно появлялась в 1990-х и 2000-х годах, напоминает портал СinemaBlend. Зрителям, замечает Fox News, она была наиболее известна по своей роли Нины Фини в телесериале «Любовь вдовца» (Everwood). В этой ленте Нижник снималась с 2002-го по 2006 год. Также актриса сыграла Перим в фильме «Стартрек: Восстание» 1998 года и снялась в «Стартреке: Энтерпрайз» в 2002 году.

Помимо этого, Нижник появлялась в таких сериалах, как «Она написала убийство», «Доктор Куин, женщина-врач», «Анатомия страсти» и «Диагноз: убийство».