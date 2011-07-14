В Петербурге из продажи изъят номер журнала с критикой В.Матвиенко

В Санкт-Петербурге из продажи изъято не менее 90% тиража номера журнала "Власть" от 4 июля, в котором содержалась критика в адрес губернатора города Валентины Матвиенко. Распространители издания утверждают, что тираж был изъят по распоряжению комитета по печати администрации Северной столицы.

На обложке номера содержался портрет В.Матвиенко с подписью: "За сосули перед Отечеством". Главной его темой было согласие губернатора Петербурга на предложение президента РФ Дмитрия Медведева возглавить Совет Федерации. Журнал был посвящен успехам и неудачам В.Матвиенко на ее посту, напряженным отношениям с главой государства и ее "почетной отставке", пишет сегодня "Коммерсантъ".

Об изъятии тиража просигнализировали читатели журнала и правозащитники. Они сообщили, что купить номер от 4 июля на бумажном носителе невозможно. В ряде торговых точек корреспондентам газеты сообщили, что номер либо распродан, либо возвращен распространителям как непроданный, хотя до оформления возврата тиража оставалось еще несколько дней.

Основная часть тиража "Власти" распространяется через местное отделение "Роспечати", а также компании "Нева-пресс" и "Метропресс". Представитель одной из компаний заявил, что "устное распоряжение изъять "Власть" от 4 июля поступило на следующий день утром из комитета по печати администрации Санкт-Петербурга". Однако глава комитета Александр Коренников заявил, что к нему "с такой проблемой никто не обращался".

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов считает, что если тираж журнала действительно был изъят, то "это оскорбительный для репутации города поступок". Он предположил, что это не добавит В.Матвиенко популярности "накануне ее перехода на третий по значимости пост в государстве".