Умерла театральный критик и переводчик Ирина Мягкова
Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщает телеграм-канал ГИТИСа.
«Ирина Григорьевна сочетала интерес к Востоку с любовью к западноевропейскому искусству. Она была выдающимся знатоком литературы и театра Франции и замечательным переводчиком французской драматургии <...>. Ирина Григорьевна прекрасно знала и отечественное искусство — публиковалась в ведущих театральных изданиях, ездила по всей России с семинарами и лекциями, особое внимание уделяла просветительской работе за пределами столиц», — говорится в сообщении.
ГИТИС выразил соболезнования родным и близким Мягковой, ее коллегам, ученикам и читателям.
Ирина Мягкова родилась в 1938 году. В 1961 году окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института им. Ленина, в 1965 году — Московский педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза. В 1976 году получила степень кандидата искусствоведения.
Основные работы Мягковой были посвящены проблемам российского современного театра, российской театральной провинции, а также французскому театру (статьи в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Московский наблюдатель» и др.).
В 1988–1993 годах преподавала на театроведческом факультете в Российском институте театрального искусства — ГИТИС, вела семинар по театральной критике и также была преподавателем кафедры театра народов СССР.
В 2014 году вышла книга мемуарной прозы Ирины Мягковой «Чужая девочка», она вошла в лонг-лист премии «Большая книга — 2015».
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