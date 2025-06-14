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Умерла театральный критик и переводчик Ирина Мягкова

Театральный критик и переводчик Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет
Мягкова писала о проблемах российского современного театра, российской театральной провинции, а также о французском театре. В конце 1980-х и начале 1990-х годов она преподавала в ГИТИСе
Ирина Мягкова
Ирина Мягкова (Фото: gitis_official / Telegram)

Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщает телеграм-канал ГИТИСа.

«Ирина Григорьевна сочетала интерес к Востоку с любовью к западноевропейскому искусству. Она была выдающимся знатоком литературы и театра Франции и замечательным переводчиком французской драматургии <...>. Ирина Григорьевна прекрасно знала и отечественное искусство — публиковалась в ведущих театральных изданиях, ездила по всей России с семинарами и лекциями, особое внимание уделяла просветительской работе за пределами столиц», — говорится в сообщении.

ГИТИС выразил соболезнования родным и близким Мягковой, ее коллегам, ученикам и читателям.

Ирина Мягкова родилась в 1938 году. В 1961 году окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института им. Ленина, в 1965 году — Московский педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза. В 1976 году получила степень кандидата искусствоведения.

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Основные работы Мягковой были посвящены проблемам российского современного театра, российской театральной провинции, а также французскому театру (статьи в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Московский наблюдатель» и др.).

В 1988–1993 годах преподавала на театроведческом факультете в Российском институте театрального искусства — ГИТИС, вела семинар по театральной критике и также была преподавателем кафедры театра народов СССР.

В 2014 году вышла книга мемуарной прозы Ирины Мягковой «Чужая девочка», она вошла в лонг-лист премии «Большая книга — 2015».

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