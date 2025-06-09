 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Марта Крыжановская
Марта Крыжановская (Фото: hermitagemuseum.org)

В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни умерла кандидат искусствоведения и старейший сотрудник Эрмитажа Марта Крыжановская. Об этом сообщила пресс-служба музея, выразив соболезнования родным и близким.

Крыжановская родилась в марте 1930 года и во время Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда. С 1960 года, на протяжении 65 лет, она работала в Отделе западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа, став одним из самых опытных и заслуженных сотрудников учреждения.

Крыжановская специализировалась на европейском прикладном искусстве XI—XV веков. Под ее руководством в Романовской галерее Малого Эрмитажа была создана постоянная экспозиция, посвященная средневековому искусству. Она также опубликовала более 100 научных работ и курировала выставки в России и за рубежом.

Крыжановская была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и благодарности Минкультуры.

Государственный Эрмитаж — один из крупнейших и старейших музеев мира, расположен в Санкт-Петербурге. Основан в 1764 году, обладает собранием из более чем 3 млн экспонатов, включая произведения живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства и археологии. Основной комплекс музея размещается в зданиях Зимнего дворца и прилегающих строениях.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Санкт-Петербург Эрмитаж смерть
Материалы по теме
Умер профессор МГУ философ Карен Момджян
Общество
Умерла внучка Станиславского и правнучка Толстого инокиня Олимпиада
Общество
Умер создатель Московского хорового театра дирижер Борис Певзнер
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 19:17
Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции Политика, 21:27
Дуров заявил о странностях выдвинутых против него во Франции обвинений Политика, 21:23
Мединский заявил о риске ядерной войны без полноценного мира на Украине Политика, 21:21
ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом баскетбольной Единой лиги ВТБ Спорт, 21:20
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская Общество, 20:52
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Apple представила существенно измененную iOS 26 и другие ОС Life, 20:48
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как европейские ультраправые устроили во Франции «Празднование победы» Политика, 20:43
В Финляндии предложили включить замену «царской» колеи в расходы НАТО Политика, 20:38
Как сочетать цвета в интерьере: 5 советов, идеи, фото Недвижимость, 20:36
«Очень странная ситуация». Эксперты — об уходе Николича из ЦСКА Спорт, 20:31
Самолет с освобожденными из плена российскими военными прилетел в Москву Политика, 20:31
Умер автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт Общество, 20:21
Может ли Калифорния отделиться от США из-за конфликта с Трампом Политика, 20:15