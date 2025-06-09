Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Марта Крыжановская (Фото: hermitagemuseum.org)

В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни умерла кандидат искусствоведения и старейший сотрудник Эрмитажа Марта Крыжановская. Об этом сообщила пресс-служба музея, выразив соболезнования родным и близким.

Крыжановская родилась в марте 1930 года и во время Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда. С 1960 года, на протяжении 65 лет, она работала в Отделе западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа, став одним из самых опытных и заслуженных сотрудников учреждения.

Крыжановская специализировалась на европейском прикладном искусстве XI—XV веков. Под ее руководством в Романовской галерее Малого Эрмитажа была создана постоянная экспозиция, посвященная средневековому искусству. Она также опубликовала более 100 научных работ и курировала выставки в России и за рубежом.

Крыжановская была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и благодарности Минкультуры.

Государственный Эрмитаж — один из крупнейших и старейших музеев мира, расположен в Санкт-Петербурге. Основан в 1764 году, обладает собранием из более чем 3 млн экспонатов, включая произведения живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства и археологии. Основной комплекс музея размещается в зданиях Зимнего дворца и прилегающих строениях.