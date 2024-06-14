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Общество ,  
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После взрыва машины начальника штаба в Ростовской области завели дело

СК завел дело после взрыва машины начальника военного штаба в Ростовской области
СК устанавливает причины возгорания автомобиля начальника штаба воинской части в Ростовской области, возбудил дело о покушении на убийство. Телеграм-канал «112» писал о взрыве машины из-за неисправного газового оборудования
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента с автомобилем начальника штаба — первого заместителя командира воинской части в Ростовской области Вадима Собеского, сообщили в пресс-службе СК.

«Следователи и криминалисты регионального СУ работают на месте происшествия», — говорится в сообщении. В СК добавили, что выясняют обстоятельства возгорания автомобиля.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщил РБК, что держат на контроле ход расследования уголовного дела. По данным надзорного ведомства, возгорание автомобиля произошло в городе Миллерово.

В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба воинской части
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Фото:Яндекс.Карты
По данным телеграм-канала «112», Собеский ехал в своем Volvo и услышал, как машина зашипела и задымилась, он успел ее покинуть перед взрывом. Вместе с тем «112» назвал основной причиной произошедшего неисправность газового оборудования.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Елена Степанова Елена Степанова
Россия Ростовская область Следственный комитет уголовное дело взрыв покушение

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