СК завел дело после взрыва машины начальника военного штаба в Ростовской области

После взрыва машины начальника штаба в Ростовской области завели дело

СК устанавливает причины возгорания автомобиля начальника штаба воинской части в Ростовской области, возбудил дело о покушении на убийство. Телеграм-канал «112» писал о взрыве машины из-за неисправного газового оборудования

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента с автомобилем начальника штаба — первого заместителя командира воинской части в Ростовской области Вадима Собеского, сообщили в пресс-службе СК.

«Следователи и криминалисты регионального СУ работают на месте происшествия», — говорится в сообщении. В СК добавили, что выясняют обстоятельства возгорания автомобиля.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщил РБК, что держат на контроле ход расследования уголовного дела. По данным надзорного ведомства, возгорание автомобиля произошло в городе Миллерово.