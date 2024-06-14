После взрыва машины начальника штаба в Ростовской области завели дело
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента с автомобилем начальника штаба — первого заместителя командира воинской части в Ростовской области Вадима Собеского, сообщили в пресс-службе СК.
«Следователи и криминалисты регионального СУ работают на месте происшествия», — говорится в сообщении. В СК добавили, что выясняют обстоятельства возгорания автомобиля.
В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщил РБК, что держат на контроле ход расследования уголовного дела. По данным надзорного ведомства, возгорание автомобиля произошло в городе Миллерово.
ехал в своем Volvo и услышал, как машина зашипела и задымилась, он успел ее покинуть перед взрывом. Вместе с тем «112» назвал основной причиной произошедшего неисправность газового оборудования.