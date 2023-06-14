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RTVI узнал об увольнении генетика РАН, связавшего мутации с грехами

RTVI: ученый РАН, связавший мутации с грехами, решил уйти с поста главного генетика
По данным канала, директор Института общей генетики РАН Кудрявцев решил сложить с себя обязанности главы Совета по генетике из-за болезни. Ученый винил в мутациях первородный грех и заявлял, что до потопа люди жили 900 лет
Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Директор Института общей генетики РАН член-корреспондент Александр Кудрявцев, винивший в мутациях первородный грех, решил сложить с себя обязанности главы Научного совета РАН по генетике и селекции, сообщает RTVI со ссылкой на источник в академии.

На состоявшемся 14 июня бюро Отделения биологических наук просьба ученого была удовлетворена. Вместо него назначен академик, специалист в области геномики и биотехнологии Николай Янковский, сообщил телеканал.

«Кудрявцев попросил снять с него обязанности по состоянию здоровья, его просьбу удовлетворили единогласно, — рассказал собеседник телеканала. Решение бюро теперь должен утвердить президиум РАН.

РБК направил запрос Александру Кудрявцеву и в пресс-службу РАН.

В середине марта на III международной научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир», организованной Минской и Сретенской духовными академиями, Кудрявцев заявил, что раньше люди жили более 900 лет, а после Великого потопа стали меньше. Член-корреспондент РАН сослался на некий «график, который можно найти в интернете».

Кроме того, ученый назвал причиной мутаций «первородный грех».

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«Сейчас медицинские генетики утверждают, что примерно 5% детей рождаются с генетическими изменениями. Еще больше — по некоторым данным, это десятки процентов, — гибель происходит на уровне зародыша. Примерно 15% пар бесплодны просто. <...> Всего у человека примерно 30 тысяч генов, уже по 6,5 тысячи найдены мутации, вызывающие генетические болезни. Ученые-атеисты вам скажут, что это радиация, загрязнения и что это все мутагенные эффекты. Но мое личное убеждение, что такое разрушение все же инициировано первородным грехом, оно усугубляется грехом родовым и личным тоже. И в этом плане становится понятно — мне по крайней мере — утверждение о том, что дети до седьмого колена отвечают за грехи отцов своих», — утверждал Кудрявцев.

Генетик подытожил, что мир не даст жить России «спокойно и не даст развиваться по собственному сценарию», так как ресурсы страны «слишком привлекательны для окружающего мира, будь то Европа или Китай». Поэтому стране «придется защищаться и защищаться — военным путем».

Видение мира Кудрявцева раскритиковали в Комиссии по борьбе со лженаукой РАН, ранее называвшей псевдонаукой гомеопатию и идею о том, что «хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие эволюции, но как результат грехопадения Адама и Евы». Члены комиссии напомнили, что человечество не произошло от Адама и Евы, а болезни, бактерии и вирусы существовали в мире задолго до появления человека, а значит, и предполагаемого «грехопадения». «Не было такого творца, который бы сотворил первого человека в обход механизмов биологической эволюции», — подчеркивали они. Ученые также опровергли тезис коллеги о падении продолжительности жизни. «Максимальная продолжительность жизни ближайших родственников человека — шимпанзе и бонобо не превышает 50 лет, в то время как рекорд продолжительности жизни человека около 120 лет», — пояснили члены комиссии. Средняя продолжительность жизни человека за последние 70 лет выросла на 26 лет, напомнили они. Бюро Отделения биологических наук РАН назвало высказывания Кудрявцева частным мнением.

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Елена Чернышова
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РАН ученый генетика увольнение
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