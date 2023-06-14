На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошел пожар

Пожар возник на шестом энергоблоке, загорелась кровля. По предварительным данным, три человека пострадали. По данным местного портала 161.ru, пожару предшествовал взрыв

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На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Возгорание произошло на крыше, информации о пострадавших не поступало, остальная информация пока уточняется», — сказали там.

По предварительным данным, пожар возник на шестом энергоблоке, загорелась кровля.

Площадь возгорания составляет 200 кв. м. В тушении участвуют 46 человек и 15 единиц техники.

Агентство со ссылкой на медицинские службы сообщает, что при пожаре пострадали три человека.

Источник портала 161.ru в силовых структурах рассказал, что пожару предшествовал взрыв. Огнем охвачено уже 400 кв. м, пишет издание. В пресс-службе ГРЭС уточнили, что открытое горение ликвидировано, работа электростанции приостановлена.