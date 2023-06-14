На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Возгорание произошло на крыше, информации о пострадавших не поступало, остальная информация пока уточняется», — сказали там.
По предварительным данным, пожар возник на шестом энергоблоке, загорелась кровля.
Площадь возгорания составляет 200 кв. м. В тушении участвуют 46 человек и 15 единиц техники.
Агентство со ссылкой на медицинские службы сообщает, что при пожаре пострадали три человека.
Источник портала 161.ru в силовых структурах рассказал, что пожару предшествовал взрыв. Огнем охвачено уже 400 кв. м, пишет издание. В пресс-службе ГРЭС уточнили, что открытое горение ликвидировано, работа электростанции приостановлена.
Новочеркасская ГРЭС была введена в эксплуатацию в 1965 году, основное топливо — уголь, сообщается на сайте ПАО «ОГК-2». Основная задача электростанции — выработка электроэнергии в объеме 7556 млн кВт·ч. В 2016 году был введен в эксплуатацию новый угольный энергоблок ПСУ-330. В 2021 году правительство в рамках модернизации тепловых электростанций утвердило проекты строительства двух парогазовых энергоблоков Новочеркасской ГРЭС установленной мощностью 165 МВт и 324 МВт с вводом в 2027–2029 годах.