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Режиссер Александр Сокуров в день рождения попал в реанимацию

Режиссер Александр Сокуров в день рождения попал в реанимацию, угрозы его жизни нет
Сокуров находится в реанимации после операции на сердце, по словам режиссера, он в норме
Александр Сокуров
Александр Сокуров (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Режиссер, народный артист России Александр Сокуров находится в реанимации после проведения плановой операции на сердце, его здоровью ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение режиссера.

«Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Все хорошо», — заявил режиссер «Известиям».

Помощница Сокурова Маргарита Афонина заявила «РИА Новости», что режиссер «на плановом обследовании».

РБК обратился за комментарием к представителю Сокурова.

14 июня режиссеру исполнилось 72 года. Он родился в Иркутской области. Первое образование у Сокурова — историческое, он учился в Горьком (сейчас — Нижний Новгород). Во время учебы он начал работать на горьковском телевидении, был помощником и ассистентом режиссера. За шесть лет работы Сокуров выпустил несколько телефильмов и телепрограмм.

В 1975 году он поступил на постановочный факультет ВГИКа, в мастерскую документального кино. В 1979 году Сокурову на год раньше срока пришлось завершить обучение, поскольку у него был конфликт с руководством института и Госкино, так как его студенческие киноработы не принимали. Тем не менее год спустя по рекомендации режиссера Андрея Тарковского Сокуров попал в штат киностудии «Ленфильм». В первые годы его картины власти также оценивали негативно, они начали выходить в прокат только в перестройку.

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Сокуров снял более 60 фильмов. Среди его наиболее известных работ — «Русский ковчег», «Читаем Блокадную книгу», «Московская элегия», «Фауст» и др. Последний созданный им фильм — «Сказка». 9–13 июня Сокуров был в Ереване, где проходила премьера этой картины в рамках ретроспективы работ режиссера.

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