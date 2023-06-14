Около 20% россиян не смогли назвать свою группу крови

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82% россиян знают свою группу крови, из них 66% уверены, а 16% предполагают, но не уточняли это с помощью лабораторных исследований. Такие данные получил «Ромир» в ходе исследования знания россиян собственной группы крови (результаты опроса предоставили РБК в социологическом центре).

18% не знают свою группу крови, из них 11% желают ее узнать, а 7% не планируют этого делать. Наименее информированы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, больше всего знающих о своей группе крови среди респондентов в возрасте 45–59 лет.

Самая распространенная — вторая положительная (II+), 34% респондентов уверены, что это их группа крови. Первая положительная (I+), третья положительная (III+) и четвертая положительная (IV+) у 28%, 14% и 7% респондентов соответственно. В наличии у себя четвертой отрицательной (IV-) группы крови уверены 2% опрошенных.

Более половины респондентов (56%) заявили, что знание группы крови не имеет никакого влияния на их жизнь. Порядка 28% полагают, что эта информация может оказаться полезной в экстренной ситуации. Лишь 8% опрошенных являются донорами, а еще 3% планируют ими стать.

Придерживаются специальной диеты в соответствии с группой крови только 1% респондентов.

В опросе приняли участие более 1,4 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше из всех регионов России. Он проходил в мае—июне на платформе «Ромир».