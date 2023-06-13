Большинство опрошенных россиян не смогли ответить, что такое костный мозг

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Благотворительный фонд семьи Тиньковых (ФСТ) совместно с Фондом борьбы с лейкемией (ФБЛ) провел опрос (результаты есть у РБК), нацеленный на выявление осведомленности населения о донорстве костного мозга. Большая часть (62%) опрошенных фондами людей не знают, что такое костный мозг, при этом только 1% открыто в этом признается: чуть менее 40% респондентов думают, что знают. Они ошибочно считают, что костный мозг — это отдел нервной системы, который расположен внутри позвоночника и контролирует работу внутренних органов. Еще 8%, уверенных в знании точного определения костного мозга, думают, что это отдел головного мозга, расположенный близко к костям черепа.

Правильное определение термину, согласно которому, костный мозг — это мягкая губчатая ткань, которая находится внутри крупных костей, внешне напоминает кровь и отвечает за кроветворение, дали 38% опрошенных.

Кроме того, более половины респондентов (55%) считают, что костный мозг достают из спины, 16% считают, что быть донором костного мозга опасно, а еще 37% не знают, опасно ли это на самом деле или нет.

Многие уверены (67%), что восстановление донора занимает более двух недель, 43% считают, что донором костного мозга может стать только родственник заболевшего человека.

При этом практически все респонденты (91%) понимают, что, став донором костного мозга, можно спасти жизнь человеку.

Генеральный директор Фонда семьи Тиньковых Константин Тихомиров также отметил, что, согласно результатам опроса, 47% респондентов не знают процедуру вступления в регистр доноров костного мозга, а 24%, уверены, что эта процедура очень сложная и занимает много сил и времени.

На самом деле вступить в регистр просто, отметил он, добавив, что для этого необходимо заполнить анкету на Госуслугах, там же найти ближайший пункт, прийти туда и сдать кровь из вены. При этом Тихомиров подчеркнул, что только 1 из 10 тысяч человек может подойти в качестве донора.

Лишь 41% респондентов знают, что пересадка костного мозга — это процесс переливания кроветворных клеток пациента от здорового донора после специальной подготовки.

Остальные либо честно признаются, что не знают, что такое трансплантация костного мозга (3%), либо же говорят, что что-то слышали, но не вникали (18%). Почти треть опрошенных (31%) считает, что пересадка костного мозга — это операция по пересадке спинного мозга от человека к человеку. Еще 7% ошибочно полагают, что это пересадка участка кости от человека к человеку.

Две трети (67%) респондентов осведомлены, что трансплантация костного мозга назначается, когда человек страдает от заболевания системы кроветворения или иммунной системы и другие варианты и ресурсы для лечения уже не эффективны.

При этом 24% опрошенных не знают, когда и в каких случаях человеку может назначаться трансплантация костного мозга, 8% полагают, что она может назначаться человеку при любом онкологическом заболевании и меньше 1% респондентов считают, что трансплантацию костного мозга назначают после 65 лет для омоложения организма.

Более половины (56%) респондентов осведомлены, что донором костного мозга может стать любой здоровый человек от 18 до 55 лет. Однако 16% опрошенных не смогли точно сформулировать, кто может стать донором костного мозга. Еще 9% честно признались, что не знают ответа на этот вопрос. 4% заявили, что им может стать любой человек не старше 65 лет. Еще 15% думают, что им может стать только родственник заболевшего человека.

43% респондентов знают, что регистр представляет из себя всероссийскую федеральную базу потенциальных доноров, где содержится зашифрованная информация о добровольцах, выразивших свое согласие на исследование их генетического профиля и на возможность рассмотреть вопрос о донорстве костного мозга в случае совпадения с генетическим профилем пациента, нуждающегося в трансплантации. Из них 2% состоят в регистре доноров костного мозга.

Больше половины опрошенных честно говорят, что не знают (25%) или не уверены (24%), что такое регистр доноров костного мозга, 1% опрошенных ошибочно полагает, что это то же самое, что банк доноров крови, 2% считают, что это сообщество людей, которые сдали свой костный мозг для лечения других, и еще 6% — что это банк, где содержатся материалы костного мозга тех, кто согласился быть донором.

Чуть менее трети опрошенных (30%) говорят, что они не вступают в регистр доноров костного мозга, потому что у них слабое здоровье, 25% не вступают в него, потому что считают это слишком большой ответственностью, 21% респондентов ответили, что не вступают, потому что им в регистре ничего не понятно. Другие 20% опрошенных опасаются, что это может быть опасно для их здоровья. Еще 10% вообще не знают и не понимают, что это такое, 2% заявляют, что их семья против того, чтобы они вступали в регистр, и 8% честно признаются, что просто не хотят становиться потенциальными донорами костного мозга.

Чуть менее половины респондентов (47%) говорят, что к вступлению в регистр доноров костного мозга их может мотивировать больше информации непосредственно о последствиях для донора.

Почти одна пятая опрошенных (16%) заявили, что их не может мотивировать ничего, донорами костного мозга они не будут.

Только 13% опрошенных прямо сейчас готовы вступить в регистр доноров костного мозга. Почти половина опрошенных (46%) честно призналась, что пока не готова к вступлению в регистр доноров костного мозга. Еще 40% говорят, что пока не уверены и будут дальше изучать и собирать информацию о донорстве костного мозга.

Более трети (39%) опрошенных не хватает информации о состоянии здоровья доноров после трансплантации, другие 30% говорят, что до них не доходит информация об условиях для донора, например, о наличии выплат, компенсации расходов и отпуске. А 23% не хватает статистики успешных трансплантаций костного мозга.

Как отметила директор по коммуникациям Фонда семьи Тиньковых Мария Иванникова, ссылаясь на опыт других стран, в которых регистры доноров включают несколько миллионов человек, только постоянное информирование и диалог с потенциальными донорами приведет их в регистр.