Кадры потопа в Сочи. Видео

Река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей, в результате в Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Video

В Сочи затопило автомобили, придомовые территории и подвалы домов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Из-за сильных дождей в Хостинском районе Сочи из берегов вышла река Мацеста. Местные власти предупредили также, что сильные дожди ожидаются в Сочи в течение всего дня.