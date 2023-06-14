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Кадры потопа в Сочи. Видео

Появились кадры потопа в Сочи
Река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей, в результате в Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Кадры потопа в Сочи. Видео
Video

В Сочи затопило автомобили, придомовые территории и подвалы домов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Из-за сильных дождей в Хостинском районе Сочи из берегов вышла река Мацеста. Местные власти предупредили также, что сильные дожди ожидаются в Сочи в течение всего дня.

Теги
Сочи потоп река наводнение дожди
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В Сочи из-за разлива реки затопило дома и закрыли пляжи
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