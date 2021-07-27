Терапия от гепатита С достается лишь одному из двухсот

Эксперты ITPCru проанализировали обеспеченность препаратами больных вирусным гепатитом

Закупленные в 2020 году лекарства от гепатита С покрывают потребности лишь 0,5% от оценочного числа больных в стране, утверждают эксперты. Таким образом, без терапии в России остаются несколько миллионов человек

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В 2020 году охват терапией против гепатита C в России составил более 20,3 тыс. человек, что на 28% больше, чем годом ранее. Однако общее покрытие лечением находится на низком уровне — менее 0,5% от общего оценочного количества пациентов с этим заболеванием. К такому выводу пришли эксперты Коалиции по готовности к лечению (ITPCru) в докладе, посвященном мониторингу госзакупок препаратов для лечения гепатита С в России в 2020 году (документ есть у РБК). ITPC — международная коалиция по готовности к лечению — организация людей, живущих с ВИЧ, общественных активистов, работающих для обеспечения всеобщего доступа к лечению ВИЧ и других жизненно необходимых лекарств. С 2005 года коалиция работает в Восточной Европе и Центральной Азии.

Данные о точном числе хронически больных гепатитом C в России разнятся — от 2,3 млн человек, согласно справке о реализации программы по полной элиминации (искоренению) гепатита C в России, до 4,5 млн, согласно данным главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова. Ежегодно в результате этой болезни умирают около 17 тыс. россиян.

Почему охват лечением такой низкий

В России существует регистр больных вирусными гепатитами, но, как отмечал Чуланов, отсутствует нормативная база, которая закрепила бы обязанность регионов вносить в него информацию о пациентах. Сложившаяся система не позволяет делать вывод о точном количестве пациентов с гепатитом С и о том, какой бюджет необходим для обеспечения их терапией. Система маршрутизации (определяет, в том числе, вид медучреждения — например, диспансер или специализированные отделения — в котором оказывается помощь) пациентов с вирусными гепатитами разрабатывается регионами самостоятельно, говорится в докладе ITPCru. Для того чтобы начать получать терапию против гепатита С, в зависимости от региона нужно либо состоять на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста, либо быть включенным в региональный реестр больных.

Больные гепатитом С обеспечиваются препаратами бесплатно в рамках ОМС за счет федерального и регионального бюджетов. В теории любой заболевший гепатитом С в России имеет право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС, но высокие цены на препараты и нехватка финансирования — главные препятствия для ее получения, утверждают эксперты ITPCru.

При этом Минздрав на федеральном уровне делает закупки препаратов для терапии гепатита С лишь для пациентов с сочетанной инфекцией (то есть ВИЧ + гепатит С), а основное бремя закупок лекарств ложится на регионы, говорит руководитель отдела мониторинга коалиции Наталья Егорова. При этом бюджеты регионов крайне ограниченны и не позволяют произвести достаточные закупки. «В приоритете терапия пациентов с угрожающими состояниями, например с сильным поражением печени, в некоторых регионах пациенты несколько лет могут стоять в очереди на лечение», — поясняет она.

Количество людей, инфицированных вирусом гепатита С с хроническим течением, которое требует лечения, точно неизвестно, подтверждает заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора эпидемиолог Вадим Покровский. Не все больные гепатитом С в хронической форме нуждаются в срочном лечении, добавляет он. «Это заболевание часто длится двадцать и более лет без проявлений. Это дает отсрочку. В ближайшие годы будет снижение стоимости лечения, постепенно проблема будет решаться», — полагает эксперт.

Сколько средств потратили в 2020 году

Всего за 2020 год на закупку препаратов против гепатита С было потрачено 7,3 млрд руб. 96% от них, или чуть более 7 млрд руб., пошли на приобретение противовирусных препаратов прямого действия, что на 12% больше, чем в 2019 году. Вместе с тем терапией, включающей в себя только противовирусные препараты прямого действия, в прошлом году удалось обеспечить на 51% пациентов больше, это произошло за счет снижения цен на лекарства.

Объем закупок пегилированного интерферона, который также используется для лечения гепатита С, существенно снизился как на региональном уровне, так и на федеральном. Эксперты отмечают, что в 2020 году практически все используемые схемы терапии были основаны на современных противовирусных препаратах. Терапия пегилированным интерфероном, как поясняет Егорова, имеет ряд минусов — длительность лечения (до года), неврологические побочные эффекты и др.

Всего, с учетом пегилированного интерферона, терапию в 2020 году смогли получить более 20 тыс. больных гепатитом С, но покрытие остается незначительным, составляя менее 0,5% от общего оценочного количества пациентов с хроническим гепатитом С, указывают авторы доклада.

Последние клинические рекомендации по лечению хронического гепатита С были выпущены в 2018 году, указывают авторы, в них упоминаются схемы лечения устаревшими препаратами и, наоборот, не упоминаются уже получившие регистрацию и активно используемые.

В пресс-службе Минздрава РБК сообщили, что сведения о количестве инфицированных вирусом гепатита С нуждаются в уточнении, с этой целью министерство планирует создать и внедрить соответствующий регистр больных, усовершенствовать программы скрининга.

Там также добавили, что сейчас эксперты разрабатывают клинические рекомендации по хроническому гепатиту С, которые после утверждения будут использованы для разработки стандартов оказания медпомощи.

Во сколько обходится лечение от гепатита С Стоимость полного курса лечения гепатита С с учетом стоимости других препаратов, входящих в схему, составляла в 2020 году около 300–400 тыс. руб. Основными источниками финансирования закупок противовирусных препаратов остаются региональные и иные бюджеты — 53% от консолидированного бюджета. Доля закупок по ОМС составила в 2020 году 19%, вклад Минздрава в общий бюджет увеличился и составил почти треть от затраченных средств (28%).

Какие регионы лидировали по закупкам

По данным мониторинга, закупки препаратов против гепатита С в 2020 году состоялись в 83 из 85 субъектов Федерации. В докладе отмечается, что Москва традиционно лидирует с 2,8 тыс. закупленных курсов, на втором месте Санкт-Петербург (1170 курсов), на третьем — Республика Крым (988 курсов).

На специализированный сайт Перебои.ру из 15 регионов поступили жалобы на дефицит препаратов для лечения хронического гепатита С. Речь идет об Алтайском, Краснодарском краях, Астраханской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской областях и др. Сайт принадлежит движению «Пациентский контроль» — оно объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа и других социально-значимых заболеваний. Его цель — силами самих пациентов обеспечить эффективный контроль предоставления полноценной медицинской помощи в регионах России.

Кроме того, в этих регионах пациенты сообщили о сложностях в прохождении обследований, о вынужденной самостоятельной оплате обследований (34%), еще почти треть (31%) пациентов сообщили, что лечащие врачи отказали в бесплатном лечении и предлагали приобрести лекарства за свой счет.