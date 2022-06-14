Россияне стали главными покупателями кондоминиумов на Пхукете

Покупатели из России в первом квартале года приобрели 74 квартиры общей стоимостью $7 млн, обогнав Китай, где власти ужесточили ковидные ограничения

Фото: Sakchai Lalit / AP

Россияне стали крупнейшими покупателями кондоминиумов на Пхукете в первом квартале 2022 года, обогнав китайцев, пишет Bangkok Post со ссылкой на данные таиландского Центра информации о недвижимости.

Российские граждане в январе-марте приобрели 74 квартиры стоимостью 245 млн батов (около $7 млн). Среди других лидеров жители следующих стран:

Китая (14 объектов стоимостью $1,5 млн);

США (девять объектов на $1,4 млн);

Германии (шесть за $743 тыс.);

Великобритании (три за $228 тыс.).

В прошлом году Россия заняла второе место после Китая, но теперь из-за вспышки коронавируса и новых ковидных ограничений китайцы значительно менее активно покупают недвижимость в Таиланде.

По словам Наттхи Кахапаны — управляющего директора Knight Frank Thailand, консультирующей граждан по вопросам недвижимости, рынок кондоминиумов в стране ожидает подъем за счет роста активности иностранных покупателей, в том числе россиян. Если ситуация нормализуется, средняя цена квартиры вырастет на 10–15%, предупредил специалист. Сейчас эта сумма зависит от расположения: кондоминиумы с видом на море продаются за $5,6 тыс. за квадратный метр, без — примерно за $2 тыс.

Кахапана отметил, что кондоминиумы на Пхукете всегда пользовались популярностью у иностранцев, но из-за коронавируса и закрытых границ интерес туристов к ним упал. 1 июля 2021 года власти открыли остров для привитых от коронавируса в рамках программы «Песочница Пхукета»: прибывшие туда туристы после обязательного карантина получали право свободно путешествовать по всему Таиланду.

Читайте на РБК Pro Pro Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Статьи Pro В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году Статьи Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи Pro Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Статьи Pro x The Economist Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Прогнозы Pro Стресс: 2 способа его измерить и 7 — уменьшить его негативное влияние Стресс: 2 способа его измерить и 7 — уменьшить его негативное влияние Инструкции Pro Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Статьи Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи

1 июня Таиланд отменил требование об обязательном коронавирусном карантине для всех категорий туристов. Теперь иностранцы могут передвигаться по стране без ограничений, если они привиты от коронавируса одной из одобренных вакцин (российские «Спутник V» и «Спутник Лайт» входят в их число) или заблаговременно предоставили справку об отрицательном ПЦР-тесте или анализе на антитела. В общественных местах Таиланда продолжает действовать масочный режим, в развлекательные заведения пускают только полностью вакцинированных туристов.