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Россияне стали главными покупателями кондоминиумов на Пхукете

Покупатели из России в первом квартале года приобрели 74 квартиры общей стоимостью $7 млн, обогнав Китай, где власти ужесточили ковидные ограничения
Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

Россияне стали крупнейшими покупателями кондоминиумов на Пхукете в первом квартале 2022 года, обогнав китайцев, пишет Bangkok Post со ссылкой на данные таиландского Центра информации о недвижимости.

Российские граждане в январе-марте приобрели 74 квартиры стоимостью 245 млн батов (около $7 млн). Среди других лидеров жители следующих стран:

  • Китая (14 объектов стоимостью $1,5 млн);
  • США (девять объектов на $1,4 млн);
  • Германии (шесть за $743 тыс.);
  • Великобритании (три за $228 тыс.).

В прошлом году Россия заняла второе место после Китая, но теперь из-за вспышки коронавируса и новых ковидных ограничений китайцы значительно менее активно покупают недвижимость в Таиланде.

Названы самые популярные у российских покупателей жилья страны
Недвижимость
Фото:saiko3p\shutterstock

По словам Наттхи Кахапаны — управляющего директора Knight Frank Thailand, консультирующей граждан по вопросам недвижимости, рынок кондоминиумов в стране ожидает подъем за счет роста активности иностранных покупателей, в том числе россиян. Если ситуация нормализуется, средняя цена квартиры вырастет на 10–15%, предупредил специалист. Сейчас эта сумма зависит от расположения: кондоминиумы с видом на море продаются за $5,6 тыс. за квадратный метр, без — примерно за $2 тыс.

Кахапана отметил, что кондоминиумы на Пхукете всегда пользовались популярностью у иностранцев, но из-за коронавируса и закрытых границ интерес туристов к ним упал. 1 июля 2021 года власти открыли остров для привитых от коронавируса в рамках программы «Песочница Пхукета»: прибывшие туда туристы после обязательного карантина получали право свободно путешествовать по всему Таиланду.

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1 июня Таиланд отменил требование об обязательном коронавирусном карантине для всех категорий туристов. Теперь иностранцы могут передвигаться по стране без ограничений, если они привиты от коронавируса одной из одобренных вакцин (российские «Спутник V» и «Спутник Лайт» входят в их число) или заблаговременно предоставили справку об отрицательном ПЦР-тесте или анализе на антитела. В общественных местах Таиланда продолжает действовать масочный режим, в развлекательные заведения пускают только полностью вакцинированных туристов.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Таиланд россияне Пхукет зарубежная недвижимость
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