Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

Объявление, в котором говорилось, что на должность бармена рассматриваются только люди славянской внешности, разместил субподрядчик. Появление Еврейского музея в такой вакансии «неправдоподобно абсурдно», отметил гендиректор

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода. Его обращение поступило в РБК.

Борода пояснил, что организатор нового кафе в музее привлек субподрядчика по поиску персонала, а тот разместил объявление о замещении вакансии бармена человеком славянской внешности.

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», — подчеркнул генеральный директор центра. Он назвал упоминание Еврейского музея и центра толерантности в описании вакансии «неправдоподобно абсурдным» и заявил, что одна из целей работы центра состоит в том, чтобы исключить появление таких формулировок в обществе.

Борода отметил, что музей немедленно прекратил сотрудничество с людьми, которые несут ответственность за произошедшее (с кем конкретно, не уточняется). При этом инцидент с вакансией показал, что центру необходимо уделять больше внимания просветительским программам, которые он реализует, в том числе в отношении корпоративной этики, отметил он.