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Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

Объявление, в котором говорилось, что на должность бармена рассматриваются только люди славянской внешности, разместил субподрядчик. Появление Еврейского музея в такой вакансии «неправдоподобно абсурдно», отметил гендиректор
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода. Его обращение поступило в РБК.

Борода пояснил, что организатор нового кафе в музее привлек субподрядчика по поиску персонала, а тот разместил объявление о замещении вакансии бармена человеком славянской внешности.

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», — подчеркнул генеральный директор центра. Он назвал упоминание Еврейского музея и центра толерантности в описании вакансии «неправдоподобно абсурдным» и заявил, что одна из целей работы центра состоит в том, чтобы исключить появление таких формулировок в обществе.

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Фото: Шестернина Елена / РИА Новости

Борода отметил, что музей немедленно прекратил сотрудничество с людьми, которые несут ответственность за произошедшее (с кем конкретно, не уточняется). При этом инцидент с вакансией показал, что центру необходимо уделять больше внимания просветительским программам, которые он реализует, в том числе в отношении корпоративной этики, отметил он.

«Тем не менее я склонен считать, что элементарного нравственного воспитания вполне достаточно, чтобы не иметь мысли и тем более действия на уровне дремучей ксенофобии», — заключил генеральный директор музея.

Вакансия, о которой идет речь, появилась на сайте Restojob (сейчас удалена). В ее описании говорилось, что на должность бармена рассматриваются только граждане России славянской внешности. Пиар-директор Еврейского музея и центра толерантности Нина Дымшиц в разговоре с The Insider заявила: «Сами мы бы никогда такое объявление не разместили». Она также подчеркнула, что в музее работают представители разных национальностей.

Авторы: Мария Лисицына, Ирина Парфентьева
Теги: провокация, вакансия, музей
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