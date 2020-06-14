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В России за сутки выявили 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии коронавируса в России заразились 528,9 тыс. человек. Из них более 280 тыс. уже вылечились, в частности 5,4 тыс. человек — за последние сутки
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8835 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных в стране достигло 528,9 тыс. человек.

Новых заболевших выявили в 84 регионах страны. У 36,2% из них заболевание проходит бессимптомно.

Больше всего случаев заражения за сутки зарегистрировано в Москве — 1477. В Подмосковье и Санкт-Петербурге выявили 717 и 256 новых заболевших соответственно. В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 254 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе — у 229.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

За день в стране умерли 119 заразившихся коронавирусом. Общее число жертв заболевания превысило 6,9 тыс. человек. Вылечились от COVID-19 в России уже более 280 тыс. человек, в том числе за последние сутки выписали 5,4 тыс. человек. 

Накануне, 13 июня, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что уже 49 российских регионов снимают ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Из них на первом этапе находятся 43 региона, еще шесть субъектов перешли уже на второй.

В то же время Голикова отметила, что большая доля суточного прироста по коронавирусу в стране приходится именно на регионы: в Москве и области регистрируют около 22–23% общего числа новых случаев. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Россия, статистика
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