В России за сутки выявили 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии коронавируса в России заразились 528,9 тыс. человек. Из них более 280 тыс. уже вылечились, в частности 5,4 тыс. человек — за последние сутки

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За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8835 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных в стране достигло 528,9 тыс. человек.

Новых заболевших выявили в 84 регионах страны. У 36,2% из них заболевание проходит бессимптомно.

Больше всего случаев заражения за сутки зарегистрировано в Москве — 1477. В Подмосковье и Санкт-Петербурге выявили 717 и 256 новых заболевших соответственно. В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 254 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе — у 229.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире i 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government Данные по миру i

За день в стране умерли 119 заразившихся коронавирусом. Общее число жертв заболевания превысило 6,9 тыс. человек. Вылечились от COVID-19 в России уже более 280 тыс. человек, в том числе за последние сутки выписали 5,4 тыс. человек.