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Мэра Сургута госпитализировали с коронавирусом

Мэр Сургута Вадим Шувалов находится в больнице с коронавирусной инфекцией. Он продолжит работать удаленно, а его обязанности временно возьмет на себя его заместитель Алексей Жердев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Сургута Вадим Шувалов заразился коронавирусом, его госпитализировали. Об этом мэр города сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мне пришло подтверждение [о заражении] коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках», — написал Шувалов.

Мэр отметил, что его ⁣⁣обязанности временно будет исполнять заместитель Алексей Жердев. Шувалов продолжит работать дистанционно.

«Хочу, чтобы те, кто еще сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом, я тому живой пример», — заявил мэр, попросив жителей соблюдать меры профилактики коронавируса и режим самоизоляции.

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Фото: umvdhmao / VK

Сургут — крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа. По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 4340 случаев заражения коронавирусом, умерли 26 заболевших.

Округ находится на нулевом этапе снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Режим самоизоляции в нем сохраняется до 23 июня. В то же время в регионе разрешены занятия спортом по двое, утренние и вечерние прогулки с семьей, а также открыты парикмахерские и непродовольственные магазины ограниченной площади.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
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от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Сургут, Вадим Шувалов
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