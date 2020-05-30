МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте

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В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО Югра.

Ночью с 29 на 30 мая в полицию Сургута поступила информация о проведении вечеринки в городском кафе, среди ее участников оказались сотрудники органов внутренних дел. «По данному факту начальник УМВД России по ХМАО Югре назначил проведение служебной проверки», — уточнили в пресс-службе.

По результатам проверки решат вопрос об увольнении сотрудников. «Руководство данных сотрудников будет также привлечено к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля за деятельностью подчиненных», — отмечается в сообщении.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, на владельца кафе, где проходила вечеринка, составили административный протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.