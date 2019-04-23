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В правительстве предложили поднять лимит скорости на трассах до 110 км/ч
Поручения по ревизии федеральных дорог на предмет возможности введения нового скоростного режима уже переданы Минтрансу и МВД, сообщил вице-премьер Максим Акимов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

​Минтрансу и МВД поручено провести ревизию всех федеральных дорог с целью возможного увеличения скоростного режима с нынешних с 90 до 110 км/ч. Об этом во вторник заявил журналистам в кулуарах IV конференции «Безопасная дорога» вице-премьер Максим Акимов, сообщает «РИА Новости».

По его словам, ведомства должны провести ревизию федеральных трасс до конца 2019 года. «В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», — уточнил вице-премьер.

Идею о возможном изменении скоростного режима на российских дорогах Акимов ранее высказывал в интервью РБК. Тогда он говорил о необходимости дифференцированного подхода для магистралей и городских дорог.

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«Надо двигаться в двух направлениях: на хорошей магистрали — отпускать [скоростной режим], а в городских условиях — ужесточать», — пояснял вице-премьер. Тогда же он говорил, что окончательных решений на данный момент пока нет. «Им должна предшествовать всесторонняя проработка этого вопроса», — уточнял Акимов.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: скорость, Правительство, Максим Акимов, трассы, дороги
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