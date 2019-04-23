В правительстве предложили поднять лимит скорости на трассах до 110 км/ч

В правительстве предложили поднять лимит скорости на трассах до 110 км/ч

Поручения по ревизии федеральных дорог на предмет возможности введения нового скоростного режима уже переданы Минтрансу и МВД, сообщил вице-премьер Максим Акимов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

​Минтрансу и МВД поручено провести ревизию всех федеральных дорог с целью возможного увеличения скоростного режима с нынешних с 90 до 110 км/ч. Об этом во вторник заявил журналистам в кулуарах IV конференции «Безопасная дорога» вице-премьер Максим Акимов, сообщает «РИА Новости».

По его словам, ведомства должны провести ревизию федеральных трасс до конца 2019 года. «В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», — уточнил вице-премьер.

Идею о возможном изменении скоростного режима на российских дорогах Акимов ранее высказывал в интервью РБК. Тогда он говорил о необходимости дифференцированного подхода для магистралей и городских дорог.

«Надо двигаться в двух направлениях: на хорошей магистрали — отпускать [скоростной режим], а в городских условиях — ужесточать», — пояснял вице-премьер. Тогда же он говорил, что окончательных решений на данный момент пока нет. «Им должна предшествовать всесторонняя проработка этого вопроса», — уточнял Акимов.