Путин повысил оклад судьям
Общество, 26 дек, 19:07
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Путин повысил оклад судьям
Президент Владимир Путин повысил оклад судьям всех уровней на 4% с 1 января 2018 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
«Повысить <...> оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — сказано в указе.
Ранее президент решил поднять чиновникам зарплаты впервые за четыре года. Согласно указу, на 4% вырастут месячные оклады дипломатических работников и должностные оклады остальных сотрудников МИДа, а также месячные оклады федеральных госслужащих. Изменения также вступают в силу с 1 января 2018 года.