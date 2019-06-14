Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде впервые с 2015 года

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка». По его данным, в Турцию представители правоохранительных органов не могли ездить с 2015 года, поскольку было предположение, что в отношении них там могут совершить провокацию на фоне обострения отношений между Россией и странами НАТО.

«Коммерсантъ» в свою очередь отмечает, что помимо Турции полицейские теперь смогут ездить еще и в Таиланд.

Ассоциация туроператоров (АТОР) указывает, что сотрудникам МВД разрешили въезд в Турцию, ОАЭ, а также на индонезийский остров Бали. По ее информации, заявки на бронирование туров в эти страны от служащих системы войск Национальной гвардии стали поступать еще с начала июня, хотя ранее доступ в эти страны им был ограничен.

Ранее турецкое издание Aydinlik сообщало о том, что решение по снятию ограничений с Турции было принято после визита в эту страну высокопоставленных сотрудников Росгвардии во главе с Виктором Золотовым, которые провели переговоры со своими турецкими коллегами. Помимо вопросов сотрудничества с турецкой жандармерией речь на них шла в том числе и о развитии спортивных и культурных связей, а также об организации отдыха для военнослужащих и членов их семей на турецких курортах.

«Коммерсантъ» указывает, что в предыдущие годы сотрудникам полиции разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу.