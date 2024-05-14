Пожар на теплоходе «Ломоносов» возник после сварочных работ
Пожар на ремонтирующемся в Архангельске теплоходе «Ломоносов» произошел после сварочных работ, сообщили в Западном следственном управлении на транспорте СК.
«Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что теплоход с 2022 года находится на ремонте, сегодня на судне проводили сварочные работы. Спустя время, когда все работы были закончены, произошло возгорание», — говорится в сообщении. Следователи начали проверку.
В МЧС сообщили, что загорелась верхняя палуба теплохода, огнем охвачено 936 кв. м. Пожару присвоили второй ранг из пяти. По данным администрации, людей внутри нет. Угрозы стоящим рядом судам также нет, отметили в ведомстве.
В тушении задействованы 42 специалиста и 13 единиц техники.
«Ломоносов» — пассажирский четырехпалубный речной теплоход, он был построен в 1979 году. В 2005 году его полностью реконструировали. Длина теплохода — 78 м при ширине 14,5 и высоте 12,5 м. На борту теплохода могут одновременно разместиться до 60 пассажиров.
В 2004 году владельцем судна стал Виктор Рыбин, солист группы «Дюна». Теплоход используется как полубанкетное и круизное судно для проведения корпоративных праздников и прогулок. «Мы им владели лет 15. Он работал честно. Это был наш дом. Мы там жили постоянно, а на московскую квартиру, наоборот, ездили как на дачу. Мы любили это судно, я даже дуб для интерьера заказывал в Гане», — говорил Рыбин «Комсомольской правде». Позже судно было продано.
В мае прошлого года пожар возник в машинном отделении судна.
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