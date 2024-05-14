Пожар на теплоходе «Ломоносов» возник после сварочных работ

Загорелась верхняя палуба теплохода, огнем охвачено 936 кв. м. Пожару присвоили второй ранг из пяти. Людей внутри нет. Угрозы стоящим рядом судам также нет, сообщили в МЧС

Пожар на ремонтирующемся в Архангельске теплоходе «Ломоносов» произошел после сварочных работ, сообщили в Западном следственном управлении на транспорте СК.

«Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что теплоход с 2022 года находится на ремонте, сегодня на судне проводили сварочные работы. Спустя время, когда все работы были закончены, произошло возгорание», — говорится в сообщении. Следователи начали проверку.

В МЧС сообщили, что загорелась верхняя палуба теплохода, огнем охвачено 936 кв. м. Пожару присвоили второй ранг из пяти. По данным администрации, людей внутри нет. Угрозы стоящим рядом судам также нет, отметили в ведомстве.

В тушении задействованы 42 специалиста и 13 единиц техники.