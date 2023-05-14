Дипломаты сообщили о задержках рейсов между Антальей и Москвой

Дипломаты назвали не соответствующей действительности информацию о том, что авиасообщение между Антальей и Москвой было прервано. Задержки рейсов в аэропорту турецкого курорта они объяснили ремонтными работами

Международный аэропорт Анталья, Турция (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Генеральное консульство России в Анталье связало задержки рейсов в аэропорту турецкого курорта с ремонтными работами, сообщает ТАСС.

По словам дипломатов, сообщения о том, что авиасообщение между Антальей и Москвой было прервано, не соответствуют действительности. «Задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи», — объяснил представитель консульства.

Собеседник агентства сказал, что вчера поступил только один звонок от российских туристов, рейс которых в конечном итоге задержался всего на полчаса.

14 мая телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на подписчиков писал, что полеты между Антальей и Москвой прерваны по неизвестным причинам. По данным канала, по меньшей мере три рейса авиакомпании Turkish Airlines были отменены, а пассажиры застряли в аэропорту.

Утром «Аэрофлот» сообщал о задержке рейса SU2133 из Стамбула в Москву, он должен был вылететь в 04:00 мск, ее объяснили техническими причинами. «Часть пассажиров будут отправлены на ближайшем рейсе SU2137», — сказали в пресс-службе агентству. На сайте аэропорта Шереметьево сообщается, что рейс SU2133 отменен.