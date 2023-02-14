Пассажиры «Победы» застряли в Дубае из-за двух неисправных самолетов

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Пассажиры авиакомпании «Победа» уже сутки не могут вылететь из Дубая из-за двух неисправных самолетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе лоукостера.

«Рейс DP992 авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Дубай — Москва, задержан по причине неисправности воздушного судна. Для клиентов был предоставлен резервный борт. Однако после посадки людей на резервное воздушное судно поступила информация о неисправности самолета. Клиентам на время задержки были предоставлены горячее питание, прохладительные напитки и размещение в гостинице», — сообщили в компании.

Рейс Дубай — Москва (DP992) должен был вылететь в Москву вечером в понедельник, 13 февраля.

Как сообщает телеграм-канал Baza, пассажиры зашли в самолет около 18 часов. Однако самолет так и не взлетел, экипаж сообщил о неисправности, и их вернули в аэропорт в 20:00. К полуночи стало известно, что рейс переносится на утро. Пассажирам предложили гостиницу, которая находилась в 70 км от аэропорта, а оплачивать такси нужно было за свой счет, отмечает Baza.

Запасной самолет прилетел к 10:00, но и он не смог взлететь из-за неисправности. «Часть пассажиров решили не дожидаться «Победы» — авиакомпания вернула им деньги, пассажиры покупают билеты других авиакомпаний», — пишет Baza.

РБК поговорил с несколькими пассажирами этого рейса.

«Вылет каждый час переносили. Отель кому-то дали, кому-то нет. Первый раз нас покормили только утром. Тут маленькие дети, людям плохо, у кого-то эпилепсия. <...> Нас два часа просто не выпускали из аэропорта, не выдавали нам багаж, никто толком ничего не мог объяснить. Еле-еле мы, одна группа, сейчас взяли такси. Другие до сих пор торчат там, такси там нет вообще», — сказала РБК одна из пассажирок несостоявшегося рейса. Она добавила, что клиенты хотят коллективно подать в суд на авиакомпанию.

«Сегодня не давали воду, не кормили. Сейчас, вроде, снова везут в отели. Вылет переносят на завтра. От авиакомпании пришла СМС, что вылет в 00:00 15 февраля. При этом такси вчера до отеля и от отеля не оплачивали», — рассказала РБК пассажирка Ася Грачева.