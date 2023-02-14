Пассажиры «Победы» застряли в Дубае из-за двух неисправных самолетов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 15:51
Третья страна решила бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за России Спорт, 17:47
Власти Таиланда решили ввести туристический сбор Общество, 17:46
«Связной» собрался подать заявление о банкротстве Бизнес, 17:41
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 17:39
Волна энтузиазма спала: ждать ли снижения популярности криптовалют Pro, 17:34
Кириенко призвал муниципалитеты помочь семьям участников спецоперации Политика, 17:19
Филиппинский мэр-холостяк доплатит одиноким в День святого Валентина Life, 17:18
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Глава думской группы по традиционным ценностям назвала ее главные задачи Политика, 17:17
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 17:16
Пассажиры «Победы» застряли в Дубае из-за двух неисправных самолетов Общество, 17:15
Украинский клуб назвал виновных в драке с российскими игроками в Турции Спорт, 17:07
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 16:53
Бережно к себе: зачем развивать навык самосострадания Pro, 16:48
Минобороны Норвегии анонсировало отправку восьми танков на Украину Политика, 16:47
Общество ,  
0 

Пассажиры «Победы» застряли в Дубае из-за двух неисправных самолетов

Пассажиры лоукостера «Победа» уже сутки не могут вылететь из Дубая, сломались 2 лайнера

Пассажиры «Победы» застряли в Дубае из-за двух неисправных самолетов
Video

Пассажиры авиакомпании «Победа» уже сутки не могут вылететь из Дубая из-за двух неисправных самолетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе лоукостера.

«Рейс DP992 авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Дубай — Москва, задержан по причине неисправности воздушного судна. Для клиентов был предоставлен резервный борт. Однако после посадки людей на резервное воздушное судно поступила информация о неисправности самолета. Клиентам на время задержки были предоставлены горячее питание, прохладительные напитки и размещение в гостинице», — сообщили в компании.

Рейс Дубай — Москва (DP992) должен был вылететь в Москву вечером в понедельник, 13 февраля.

Как сообщает телеграм-канал Baza, пассажиры зашли в самолет около 18 часов. Однако самолет так и не взлетел, экипаж сообщил о неисправности, и их вернули в аэропорт в 20:00. К полуночи стало известно, что рейс переносится на утро. Пассажирам предложили гостиницу, которая находилась в 70 км от аэропорта, а оплачивать такси нужно было за свой счет, отмечает Baza.

Запасной самолет прилетел к 10:00, но и он не смог взлететь из-за неисправности. «Часть пассажиров решили не дожидаться «Победы» — авиакомпания вернула им деньги, пассажиры покупают билеты других авиакомпаний», — пишет Baza.

Читайте на РБК Pro
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Вы неудачно вложились в 2022 году. Как сформировать портфель сейчас

РБК поговорил с несколькими пассажирами этого рейса.

«Вылет каждый час переносили. Отель кому-то дали, кому-то нет. Первый раз нас покормили только утром. Тут маленькие дети, людям плохо, у кого-то эпилепсия. <...> Нас два часа просто не выпускали из аэропорта, не выдавали нам багаж, никто толком ничего не мог объяснить. Еле-еле мы, одна группа, сейчас взяли такси. Другие до сих пор торчат там, такси там нет вообще», — сказала РБК одна из пассажирок несостоявшегося рейса. Она добавила, что клиенты хотят коллективно подать в суд на авиакомпанию.

«Сегодня не давали воду, не кормили. Сейчас, вроде, снова везут в отели. Вылет переносят на завтра. От авиакомпании пришла СМС, что вылет в 00:00 15 февраля. При этом такси вчера до отеля и от отеля не оплачивали», — рассказала РБК пассажирка Ася Грачева.

Теги
новости авиакомпания «Победа» пассажиры отмена рейса Дубай Москва
Материалы по теме
WSJ сообщила о возвращении на авиарейсы самых больших в мире самолетов
Общество
Перевозчики предложили увеличить интервалы техобслуживания самолетов
Общество
Путин рассказал, как «сильно ругался» с Савельевым из-за самолетов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter