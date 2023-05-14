В Британии неизвестные намеренно повредили строящийся военный фрегат

Подрядчик BAE Systems сообщил о «преднамеренном повреждении» строящегося на верфи в Глазго корабля, на нем было перерезано 60 кабелей

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Строящийся фрегат HMS Glasgow Королевского военно-морского флота Великобритании был «преднамеренно поврежден»: неизвестные перерезали провода, пишет газета The Telegraph со ссылкой на подрядчика BAE Systems.

По данным компании, на корабле было перерезано 60 кабелей, масштаб ущерба оценивается. Подрядчик начал внутреннее расследование.

HMS Glasgow класса Type 26 стоит на верфи на реке Клайд в Глазго, на нем должны проложить около 23 тыс. проводов. Сейчас работы приостановлены из-за расследования.

HMS Glasgow является первым из восьми строящихся кораблей этого класса. Судно должны спустить на воду в конце этого года, Королевскому флоту его передадут в середине 2020-х годов. Еще два, HMS Cardiff and the HMS Belfast, также возводятся подрядчиком на реке Клайд. В ноябре прошлого года BAE Systems получила контракт от британского Минобороны на £4,2 млрд ($5,2 млрд) на постройку остальных пяти фрегатов Type 26.

HMS Glasgow способен преодолевать более 7 тыс. морских миль со скоростью свыше 26 узлов. Экипаж состоит из 161 человека. Корабль предназначен для обеспечения противолодочного прикрытия для основных сил. Он оснащен низкочастотным гидролокатором, используемым для обнаружения, идентификации и отслеживания подводных лодок. Кроме того, на борту фрегата могут садиться вертолеты Merlin или Wildcat, способные нести торпеды и глубинные бомбы для атак на субмарины.