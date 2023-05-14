Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
В Индии изъяли крупнейшую в стране партию метамфетамина Общество, 11:22
Как проходит голосование на выборах в Турции. Видео Политика, 11:19
Не ипотека и прозаичный ремонт: как использовать деньги с умом РБК и Цифра брокер, 11:17
Эмоциональная зависимость: как прекратить страдания Pro, 11:16
Гинцбург призвал создать систему актуализации состава вакцин от COVID Общество, 11:10
Володин устроил голосование о запрете работы «наливаек» в ночное время Политика, 11:08
Пермский бегун с рекордным результатом выиграл Московский полумарафон Спорт, 11:07
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Что случилось в мире Hi-Tech: от «раскладушки» Google до флагманов Poco Life, 11:00
Минсельхоз США предупредил о падении производства зерна на Украине на 21% Политика, 10:49
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 10:45
Зачем России понадобился государственный венчурный фонд Pro, 10:43
Зеленский встретился с президентом Германии Политика, 10:38
Американец лишил Овечкина единоличного лидерства по голам в плей-офф НХЛ Спорт, 10:31
США отследили шесть российских военных самолетов близ Аляски Политика, 10:25
Общество ,  
0 

В Индии изъяли крупнейшую в стране партию метамфетамина

В Индии конфисковали 2,5 тонн метамфетамина на $1,4 млрд
Наркотики из Афганистана были предназначены для распространения в Индии, на Шри-Ланке и Мальдивах. Груз был распределен по 134 мешкам, его стоимость власти оценили в $1,4 млрд
Фото: Indian Navy
Фото: Indian Navy

Власти Индии изъяли партию метамфетамина весом в 2,5 тонн и стоимостью 120 млрд рупий (около $1,4 млрд) с судна, задержанного недалеко от побережья штата Керала на юго-западе страны, сообщает Economic Times.

В индийском Бюро по контролю за оборотом наркотиков сообщили, что это рекордная для страны партия. Сотрудники ведомства изъяли метамфетамин совместно с военно-морским флотом Индии в рамках операции «Самудрагупт», направленную на пресечение торговли наркотиками из Афганистана.

За последние полтора года индийские власти три раза пресекли крупномасштабную торговлю метамфетамином, пишет издание. Последняя партия, состоящая из 134 мешков, была предназначена для распространения на территории Индии, Шри-Ланки и Мальдивских островов.

По данным бюро, всего за время проведения операции «Самудрагупт» было задержано около 3,2 тонн метамфетамина, 500 кг героина и 529 кг гашиша.

В 2021 году власти Индии сообщили об изъятии почти 3 тонн героина стоимостью $2,7 млрд в порту города Мундра в западном штате Гуджарат. Груз шел из Афганистана через Иран в двух контейнерах.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Индия наркотики Афганистан метамфетамин
Материалы по теме
Полиция Австралии конфисковала крупнейшую партию героина в истории страны
Общество
ФСБ перехватила у иностранца в Смоленской области почти 500 кг кокаина
Общество
В Эквадоре из кокаина стали замешивать бетон
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter