В Индии изъяли крупнейшую в стране партию метамфетамина

Наркотики из Афганистана были предназначены для распространения в Индии, на Шри-Ланке и Мальдивах. Груз был распределен по 134 мешкам, его стоимость власти оценили в $1,4 млрд

Фото: Indian Navy

Власти Индии изъяли партию метамфетамина весом в 2,5 тонн и стоимостью 120 млрд рупий (около $1,4 млрд) с судна, задержанного недалеко от побережья штата Керала на юго-западе страны, сообщает Economic Times.

В индийском Бюро по контролю за оборотом наркотиков сообщили, что это рекордная для страны партия. Сотрудники ведомства изъяли метамфетамин совместно с военно-морским флотом Индии в рамках операции «Самудрагупт», направленную на пресечение торговли наркотиками из Афганистана.

За последние полтора года индийские власти три раза пресекли крупномасштабную торговлю метамфетамином, пишет издание. Последняя партия, состоящая из 134 мешков, была предназначена для распространения на территории Индии, Шри-Ланки и Мальдивских островов.

По данным бюро, всего за время проведения операции «Самудрагупт» было задержано около 3,2 тонн метамфетамина, 500 кг героина и 529 кг гашиша.

В 2021 году власти Индии сообщили об изъятии почти 3 тонн героина стоимостью $2,7 млрд в порту города Мундра в западном штате Гуджарат. Груз шел из Афганистана через Иран в двух контейнерах.