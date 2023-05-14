На границе Мексики и США усугубился гуманитарный кризис из-за мигрантов

США ужесточили правила въезда для мигрантов, хотя они надеялись на обратное. Теперь на границе в Мексике скопились тысячи людей, а те, кто все же смог попасть в Соединенные Штаты, сталкиваются с новыми проблемами

Мигранты в мексиканском Матаморосе (Фото: Daniel Becerril / Reuters)

В Мексике вблизи американской границы усугубляется гуманитарный кризис, который возник на фоне ужесточения политики США в отношении мигрантов, пишет The Washington Post (WP).

С 11 мая в стране вместе с режимом ЧС, введенном на фоне пандемии коронавируса, прекратила действовать так называемая статья 42, которая давала властям право высылать мигрантов, ссылаясь на угрозу распространения COVID-19. За это время, ранее отмечала газета, было совершено свыше 2,7 млн высылок из США в Мексику.

Часть мигрантов надеялась, что отмена этой статьи повлечет за собой облегчение въезда, но вышло наоборот. Теперь мигрантам грозит депортация, если они прибывают в США через Мексику из третьих стран и до этого не попытались попросить убежища в Мексике. Кроме того, на собеседования мигранты должны записываться через приложение CBP One, которое работает с перебоями. Если мигранта депортируют, то ему грозит запрет на въезд в США сроком на пять лет.

В Мексике, в городе Матаморос вблизи американской границы, в прошлом месяце число мигрантов выросло почти десятикратно, с 700 до 6 тыс. человек, сообщает WP со ссылкой на мэра Хуана Хосе Родригеса Альварадо. Он отметил, что в основном это венесуэльцы. Глава города объяснил рост числа мигрантов именно тем, что у них была надежда на смягчение миграционных правил.

Всего в приграничных городах собрались около 27 тыс. мигрантов, пишет газета. Мексика развернула дополнительные военные силы в этих районах для обеспечения порядка, но разоружила их.

Среди иных проблем для мигрантов WP называет ужесточение условий со стороны Мексики для них, например, приостановку действия разрешений, позволяющих совершать транзит через страну, и сильную грозу, из-за которой были затоплены палатки беженцев.

CNN в репортаже из Браунсвилла — города, который находится через реку Рио-Гранде от Матамороса, также пишет, что большинство мигрантов — выходцы из Венесуэлы. Незадолго до отмены 42-й статьи число прибывающих с мексиканской стороны возросло. Однако для тех, кто смог пройти весь контроль на границе, проблемы не заканчиваются, отмечает телеканал. У некоторых мигрантов нет денег, чтобы отправиться в следующие пункты назначения, другие узнают, что членов их семей депортировали назад в Мексику.