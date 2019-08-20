Путин назвал дедлайн для запуска программ модернизации здравоохранения

Правительство должно подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения к 1 октября, а до 1 июля 2020 года необходимо разработать и утвердить программы модернизации в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

Президент поручил Минздраву и кабмину в целом проанализировать уровень оплаты труда в первичном звене здравоохранения и выяснить, справедливо ли начисляются дополнительные выплаты сотрудникам. Кроме того, президент поручил создать механизмы контроля качества и исполнения программ и проработать источники их финансирования.

Путин отметил, что данные статистики по зарплатам медиков и реальность расходятся. «В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200% по экономике региона, но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного», — сказал Путин. Президент заметил, что данные, которые он получил по результатам встреч с людьми и прямой линии, «говорят об обратном».

Путин добавил, что в первичном звене здравоохранения наблюдается «провал», и сказал, что при отсутствии изменений в этой области «количество инфарктов и инсультов не уменьшится».