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Путин назвал дедлайн для запуска программ модернизации здравоохранения

Правительство должно подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения к 1 октября, а до 1 июля 2020 года необходимо разработать и утвердить программы модернизации в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

Президент поручил Минздраву и кабмину в целом проанализировать уровень оплаты труда в первичном звене здравоохранения и выяснить, справедливо ли начисляются дополнительные выплаты сотрудникам. Кроме того, президент поручил создать механизмы контроля качества и исполнения программ и проработать источники их финансирования.

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Путин отметил, что данные статистики по зарплатам медиков и реальность расходятся. «В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200% по экономике региона, но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного», — сказал Путин. Президент заметил, что данные, которые он получил по результатам встреч с людьми и прямой линии, «говорят об обратном».

Путин добавил, что в первичном звене здравоохранения наблюдается «провал», и сказал, что при отсутствии изменений в этой области «количество инфарктов и инсультов не уменьшится».

На совещании президент напомнил, что на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» выделено 1 трлн 367 млрд руб. Из них 237,5 млрд руб. предусмотрено для первичного звена здравоохранения. Путин отметил, что это «заметные, существенные ресурсы», которые следует потратить «с умом».

Теги: Владимир Путин, здравоохранение, модернизация
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