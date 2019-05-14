Ученые предупредили о сильнейшей за последние годы магнитной буре

Разразившаяся в магнитосфере Земли буря может сказаться на здоровье метеочувствительных людей и работе электротехники и систем связи

Фото: Mike Blake / Reuters

Солнце вызвало на Земле самую крупную за полтора-два года магнитную бурю, рассказал РБК главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Сергей Богачев.

«Земля вошла в поток нестабильного солнечного ветра, который имеет необычное поле скоростей и возмущает магнитное поле Земли. Это событие [магнитная буря] за последние полтора-два года самое крупное», — сказал он.

На сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца указано, что в магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря уровня G3 (всего на шкале пять уровней — от G1 до G5). О буре такой же силы сообщает и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

«Максимум был фиксирован в 11:00 мск, но она продолжается и в настоящее время», — пояснил Богачев.

Магнитные бури уровня G5, способные выводить из строя системы электроснабжения и прерывать радиотрансляции, случаются редко. Крупнейшей за всю историю наблюдений считается магнитная буря 1859 года, которая вывела из строя телеграфы по всей Европе и США. В 2013 году американские эксперты подсчитали, что если бы магнитная буря такой силы случилась в наше время, то потери от выхода из строя различной электроники, не существовавшей в 1859 году, составили бы только в США до $2,6 трлн.