Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии

Сигнал бедствия Boeing «Аэрофлота» подавал для тестирования систем по просьбе белорусских диспетчеров. Борт произвел посадку в штатном режиме

Самолет Boeing 737 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Рейс, направляющийся из калининградского аэропорта в Москву, выполнялся в штатном режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота». По данным онлайн-табло, в 11:09 мск борт приземлился в Шереметьево.

Сигнал бедствия самолет подавал для тестирования систем, пояснили в авиакомпании. «Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме. Посадка запланирована по расписанию. По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала», — сообщил представитель «Аэрофлота» Максим Фетисов. Он отметил, что тестирование производилось по просьбе белорусских диспетчеров. По данным сервиса FlightRadar, на момент публикации сообщения самолет пролетал над территорией Белоруссии, в районе города Витебска.

«С бортом все нормально», — подтвердили в пресс-службе ОРВД (Государственная корпорация по организации воздушного движения).

Периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку, как в случае с рейсом Калининград — Москва, сказал РБК источник в крупной авиакомпании

О том, что рейс «Аэрофлота» Калининград — Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash. «В небе борт находился уже 40 минут. После сигнала «Боинг-737» продолжил маршрут в Шереметьево, сейчас готовится к посадке», — говорилось в сообщении.