Минпромторг не увидел риска роста цен на корвалол без пищевого спирта

Минпромторг считает, что запрет на пищевой этиловый спирт при производстве лекарственных препаратов не приведет к их подорожанию. Под запрет подпадают настойки валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалол и валокордин

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Возможный запрет на использование пищевого спирта при производстве валокордина, корвалола и ряда настоек не приведет к росту цен на них, об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России в ответ на запрос РБК.

Ранее ведомство подготовило законопроект, согласно которому спирт, полученный из пищевого сырья, нельзя будет использовать для лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина. Предполагается, что это поможет пресечь незаконный оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и ее использование для производства нелегальной алкогольной продукции.

Эксперты в разговоре с РБК прогнозировали, что закон в случае его принятия ударит прежде всего по производителям настоек, которые используют немедицинский спирт, так как им придется перейти на более дорогое сырье.

Минпромторг отмечает, что на лекарственные препараты, в которых есть фармацевтическая субстанция этанола, не распространяется требование обязательной маркировки как алкогольной продукции.