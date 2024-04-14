Умерла балерина Александра Ежунова

Александра Ежунова (Фото: Музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна)

В Донецке на 42-м году жизни умерла артистка балета Александра Ежунова, сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова на своей странице в VK.

По ее словам, Ежунова пришла в театр в 2004 году спустя год после окончания Донецкого училища культуры. «Посвятив служению искусству двадцать лет, сыграла более чем в сорока постановках. Здесь она встретила своего супруга и прожила вместе с ним много счастливых лет», — рассказала Волкова.

Донецкий академический музыкально-драматический театр был создан в 1927 году. Сейчас спектакли театра идут на нескольких сценических площадках: на Основной, Малой и Новой сценах, а также в «Театральной гостиной». В 2023 году впервые в ДНР актриса Донецкой муздрамы Мария Марченко получила звание заслуженного артиста России.

Пресс-служба театра уточнила Донецкому агентству новостей, что в апреле Ежуновой исполнился 41 год. Среди ее наиболее заметных образов стали роли в спектаклях «Бременские музыканты», «Игроки», «Мэри Поппинс», «Шоу продолжается» и «Юнона и Авось».

Кроме хореографических партий балерин исполняла основные роли в постановке «Петя и волк» и спектакле «Академия тетушки Клавы». Последнюю свою роль балерина исполнила в спектакле «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский».

«Дети Александры тоже выходили на сцену — были задействованы в спектаклях «Мэри Поппинс» и «Юнона и Авось». А 10 апреля, буквально на днях, она родила третьего ребенка», — рассказала собеседница агентства.